Bicicletas gratuitas para empleados: 40 empresas del área metropolitana impulsan los desplazamientos sostenibles al trabajo

Unas 41 empresas ubicadas en el área metropolitana de Barcelona participan desde este jueves en un programa de promoción de la bicicleta como medio de transporte para ir al trabajo. El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) les ha prestado de forma gratuita 111 bicicletas durante seis meses con el objetivo de fomentar los desplazamientos sostenibles tanto en los trayectos de ida y vuelta al trabajo como durante la jornada laboral.

Esta iniciativa, bajo el nombre de Biciempresa, se inició en 2017. Pero por primera vez toda su dotación presupuestaria, de 50.000 euros, se ha agotado en esta edición, que es la quinta.

“El programa Biciempresa se ha consolidado como una herramienta para promover una movilidad más sostenible, saludable y eficiente en el ámbito laboral metropolitano", ha afirmado el vicepresidente de Movilidad del AMB, Carlos Cordón, en la entrega este jueves del centenar de bicis a las empresas adjudicatarias. Cordón ha avanzado que habrá una nueva convocatoria antes del verano tras observar una mayor demanda del programa por parte del mundo empresarial, con el objetivo de cubrir aquellas solicitudes que han quedado fuera de la actual convocatoria y acoger a nuevas solicitudes.

Bicicleta familiar

Esta última edición ha incorporado diversas novedades y mejoras respecto a convocatorias anteriores. Una dee llas es la incorporación de un nuevo modelo de bicicleta familiar al servicio de préstamo, conocida como bicicleta de cola larga, que también permite transportar a los niños para que en los desplazamientos las personas usuarias puedan compatibilizar la movilidad familiar y la laboral.

La segunda novedad ha sido la posibilidad de ejercer el derecho de compra por parte del beneficiario final una vez finalizado el período de préstamo, una de las demandas que habían planteado los usuarios de convocatorias anteriores.

Tipos de bicicletas eléctricas cedidas

En total, de las 111 bicicletas que se han entregado, 51 son eléctricas de paseo, 47 son plegables de paseo, ocho son familiares y cinco son plegables mecánicas.

Las empresas beneficiarias son de 16 municipios metropolitanos. Diez son de Barcelona, seis de Sat Feliu, cuatro de Cornellà y tres de L'Hospitalet.

Desde 2017, el programa Biciempresa ha cedido casi 350 bicicletas a más de 110 empresas ubicadas en el área metropolitana.