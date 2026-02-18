Operación urbanística
IMÁGENES | Las Tres Xemeneies del Paral·lel aspiran a revivir en 2027 con un edificio de oficinas de 12 plantas
Conren Tramway prevé ofrecer 22.500 m2 de espacios en alquiler para empresas y 2.816 m2 de zonas de trabajo al aire libre, además de acondicionar dos terrazas con vistas sobre Barcelona
El ‘ecodistrito’ de la Mercedes en Barcelona prevé empezar las obras a finales de 2026 y disponer de 300 pisos en 2029
Tres años después del difícil parto que alumbró un acuerdo entre el Ayuntamiento de Barcelona y los propietarios del complejo, las Tres Xemeneies del Paral·lel empiezan a vislumbrar su reforma para reocupar el antiguo complejo industrial en menos de dos años. El consistorio -entonces comandado por Ada Colau- y la promotora Conren Tramway, titular de los vestigios de la que fueran la histórica central La Canadenca, sellaron un pacto a principios de 2023 por el que, mediante una recalificación, la propiedad obtenía el visto bueno para construir oficinas en el edificio más alto del conjunto, vacío desde que Endesa lo abandonase en 2012. A cambio, la inmobiliaria asumía el coste de la rehabilitación de la plaza de las Tres Xemeneies, cedía una sede para el nuevo Centro de Coordinación Operativo de Emergencias de Barcelona y concedía aún más espacio para equipamientos municipales y vivienda asequible.
Sobre ese compromiso, que costó una década de negociaciones, ahora han trascendido las primeras imágenes virtuales de la próxima remodelación.
A través de una web y un dosier, Conren Tramway ha hecho públicas las recreaciones de cómo concibe la transformación de la torre de 12 plantas donde la compañía alquilará oficinas. Se trata del inmueble que flanquea a las Tres Xemeneies, símbolo obrero del barrio del Poble-sec. “Una antigua central eléctrica -icono del ‘skyline’ de Barcelona- se convierte en un nuevo centro de negocios en el corazón de la ciudad”, publicita el folleto de la promotora, que precisa a EL PERIÓDICO que sitúa la inauguración de las oficinas a finales de 2027. Por ahora, las obras no han comenzado.
El documento recalca las buenas conexiones en transporte y a través de la Ronda Litoral de una zona de Barcelona "transformada", de la que destaca que concentra "abundantes restaurantes, tiendas y cultura". Está redactado solo en inglés, con voluntad de dirigirse a clientes internacionales.
La inmobiliaria expone en el dosier que el edificio sumará 22.500 metros cuadrados de espacios para oficinas y 2.816 metros cuadrados de zonas de trabajo al aire libre, repartidas en cada una de las plantas y con vegetación autóctona y con baja necesidad de riego. Las plantas colgarán sobre la fachada, que mantiene su estructura original, revestida por dentro con una envolvente de grandes ventanas. Dos de los ganchos de la promoción son una terraza de 1.162 metros cuadrados en la quinta planta y una azotea de 650 metros cuadrados, con vistas sobre la ciudad y salón multiusos.
Locales y foráneos
El folleto da idea de cómo el despacho de arquitectura Batlle i Roig modificará el interior del edificio que Conren Tramway señala que aspira a atraer empresas locales y foráneas. Una gran entrada acristalada dará acceso a un vestíbulo de tres pisos, incluido uno inferior llamado Ágora, con gimnasio incluido y espacio para eventos.
El proyecto traza unas oficinas diáfanas, con ventanales de 2,4 metros de altura por los cuatro costados. Se promete así captar luz natural y dominar Barcelona de un vistazo. En todo caso, se instalarán voladizos, sensores para controlar el nivel de iluminación y otros elementos de protección frente a la radiación solar. También se augura que las oficinas serán flexibles, para adaptarlas a los inquilinos.
Aparte, el diseño prevé que se monte una sala presentaciones bajo una de las chimeneas. Además, el garaje contará con plazas para 243 coches, 10 automóviles eléctricos, 205 bicicletas y patinetes eléctricos y 79 motos. También se habilitarán unos vestuarios en el sótano.
Conren Tramway se propone que su centro de oficinas reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero un 30% y lo equipará con 532 placas de energía solar. También estará dotado con un depósito para tratar 8.000 litros de aguas grises al día y otro para almacenar 70 metros cúbicos de agua de lluvia.
