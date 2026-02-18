Reconocimiento de las víctimas
La Sindicatura de Barcelona pide preservar la memoria del antiguo orfanato Ciudad de los Muchachos
La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha instado al Ayuntamiento de Barcelona a impulsar actuaciones para preservar la memoria del antiguo orfanato Ciudad de los Muchachos de Collserola, que operó de 1951 y 1977 con varios casos de malos tratos y abusos a menores.
En un comunicado este miércoles, la defensoría ha propuesto instalar un espacio memorial que explique la historia y las vulneraciones de derechos como forma de reconocimiento de las víctimas y reparación simbólica de estas.
Actualmente, la finca es de propiedad municipal y contiene varios edificios, entre ellos un centro de atención a la drogodependencia gestionado por el Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona, mientras que el resto presentan un estado avanzado de deterioro.
