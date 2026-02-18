La Sindicatura de Barcelona pide preservar la memoria del antiguo orfanato Ciudad de los Muchachos

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha instado al Ayuntamiento de Barcelona a impulsar actuaciones para preservar la memoria del antiguo orfanato Ciudad de los Muchachos de Collserola, que operó de 1951 y 1977 con varios casos de malos tratos y abusos a menores.

En un comunicado este miércoles, la defensoría ha propuesto instalar un espacio memorial que explique la historia y las vulneraciones de derechos como forma de reconocimiento de las víctimas y reparación simbólica de estas.

Parte de la finca está abandonada y otra acoge un centro terapéutico

Actualmente, la finca es de propiedad municipal y contiene varios edificios, entre ellos un centro de atención a la drogodependencia gestionado por el Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona, mientras que el resto presentan un estado avanzado de deterioro.