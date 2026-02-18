La Síndica de Greuges de Catalunya celebra que Martorell sitúe en 25 litros el límite para coger agua de fuentes

La Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha celebrado que el Ayuntamiento de Martorell haya modificado la sanción por coger agua de fuentes municipales y sitúe el límite en 25 litros por persona y día.

En un comunicado, la síndica ha explicado este martes que abrió una actuación de oficio después de que el consistorio anunciara que modificaría la ordenanza de convivencia ciudadana y uso de la vía pública, que regula estas sanciones.

A criterio de la síndica, está regulación podría afectar a personas en situación de vulnerabilidad que no disponen de agua corriente en el domicilio. La defensora del pueblo catalana pidió al ayuntamiento que reconsiderara la modificación de la ordenanza y, ante la negativa del consistorio, recomendó que en ningún caso sancionara acumulaciones inferiores a 25 litros de agua por persona y día, una propuesta que el ayuntamiento aceptó.

Con la aceptación de la propuesta, la síndica cree que no se pone en riesgo el acceso universal al agua. "El agua es un bien público, común y esencial, reconocido como un derecho humano", ha recordado Esther Giménez-Salinas.

En este sentido, la institución comparte los criterios establecidos por el Proyecto Esfera, una iniciativa humanitaria internacional que establece normas mínimas universales para mejorar la calidad de vida. El proyecto establece como cantidad mínima aceptable para mantener la salud y la dignidad un mínimo de 15 litros de agua por persona y día, y hasta 50 litros en contextos urbanos de renta media.