Sabadell alcanza su máximo histórico de ocupaciones evitadas: "Hemos cambiado la estrategia policial"

El Ayuntamiento de Sabadell ha presentado este miércoles el balance municipal sobre ocupaciones ilegales correspondiente a 2025. Durante una rueda de prensa, la alcaldesa Marta Farrés ha destacado la reducción del número total de viviendas ocupadas y el incremento de actuaciones preventivas, que han permitido alcanzar el mayor registro histórico de ocupaciones evitadas en la ciudad durante un año.

El balance municipal destaca que, durante el pasado 2025, los cuerpos de seguridad lograron impedir 221 intentos de ocupación, el dato más elevado registrado en la ciudad. La cifra mejora los 172 casos evitados en 2024 y contrasta con los 16 registrados en 2017.

Entre mayo de 2019 y diciembre de 2025, el gobierno municipal asegura haber evitado un total de 648 ocupaciones, frente a las 63 registradas en el anterior mandato 2015 y 2019, antes de que Farrés llegara a la alcaldía. La edil ha atribuido esta evolución a un "cambio en la estrategia policial y a una mayor coordinación entre los servicios municipales, la Fiscalía y los juzgados, así como con los Mossos d’Esquadra y la Policía Local".

Según los datos facilitados por el consistorio, Sabadell cerró 2025 con 1.349 viviendas ocupadas, lo que supone una reducción del 5,47% respecto al año anterior, y 77 casos menos que en 2024. Farrés ha subrayado que se trata del tercer año consecutivo de descenso y ha defendido que los resultados responden a una estrategia basada en la prevención policial, la coordinación institucional y la intervención social.

60 ocupaciones conflictivas

El Ayuntamiento también ha señalado que, de las 1.349 ocupaciones detectadas, alrededor de 60 se consideran conflictivas y son las que actualmente concentran de actuación municipal más prioritaria. Según Farrés, el consistorio está trabajando para identificar estos casos y coordinar actuaciones con el ámbito judicial, aunque ha recordado que la intervención depende en muchos casos de que los propietarios presenten denuncia. En este sentido, Farrés también ha remarcado que, desde que está al frente del Ayuntamiento, no se ha producido ninguna ocupación de primera ni de segunda residencia, remarcando que este tipo de situaciones no se han registrado durante su mandato.

La alcaldesa ha insistido en que el consistorio centra sus esfuerzos especialmente en las ocupaciones conflictivas, aquellas que generan problemas de convivencia o están vinculadas a actividades delictivas. En este sentido, ha defendido que la problemática va más allá del ámbito residencial. “No es solo un debate sobre vivienda, sino también un problema de convivencia y seguridad en los barrios”, afirmó.

Necesidad de reformas como la multirreincidencia

Durante la rueda de prensa, la alcaldesa también ha reivindicado la necesidad de reformas legislativas para agilizar los desalojos y reforzar la capacidad de respuesta institucional. Farrés ha asegurado que el Ayuntamiento lleva años reclamando cambios normativos que permitan actuar con mayor rapidez ante este fenómeno, como por ejemplo la reciente Ley contra la Multirreincidencia aprobada en el Congreso de los Diputados.

El gobierno sabadellense sostiene que el objetivo sigue siendo reducir al máximo las ocupaciones en la ciudad. “Querríamos que no hubiera ninguna”, ha concluido la alcaldesa, que también alerta sobre el papel de redes que trafican con llaves o que intermedian ilegalmente con personas en situación de vulnerabilidad.

Farrés también ha puesto el acento en la importancia de la nueva Ley contra la Multirreincidencia, cuya próxima entrada en vigor ha celebrado. El Ayuntamiento tiene identificados entre una decena y una veintena de casos de multirreincidentes que generan una "fuerte sensación de impunidad", en palabras de Farrés, y afectan especialmente al comercio de proximidad, la convivencia y la percepción de seguridad ciudadana. En paralelo, la alcaldesa ha querido lanzar un mensaje contra los discursos que vinculan la delincuencia con la inmigración, asegurando que no existe ninguna relación directa, y ha reivindicado el papel de las personas migrantes como parte activa de la convivencia y del sostenimiento de los servicios públicos de la ciudad.