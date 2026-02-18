Ocho de cada 10 vecinos de Barcelona ve difícil encontrar vivienda en su barrio o municipio

Tres de cada cuatro vecinos del área de Barcelona (la zona conformada por la capital y las comarcas del Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme y los dos Vallès) considera que es difícil encontrar una vivienda asequible que se adecue a sus necesidades en su barrio o municipio. La proporción de población que así lo cree (un 77,4%) ha aumentado significativamente de 2017 (cuando representaba a un 50,5%) a 2025, año en que se realizaron las 3.838 entrevistas que conforman la última Encuesta de Cohesión Urbana del Institut Metròpoli (ECURB), publicada este miércoles y que incluye estos datos.

Así, la percepción de lo difícil que resulta encontrar piso es ligeramente más elevada en la capital catalana (80,1%) y se reduce en la primera (78,1%) y en la segunda corona metropolitanas (73,9%). En general, la percepción se ha extendido al conjunto del área de Barcelona en los últimos años, de manera más acusada en la periferia que en la capital catalana. En los últimos nueve años, han tendido a igualarse los niveles de percepción de dificultad para encontrar vivienda asequible.

Para el responsable del área de Cohesión Social y Urbana del Institut Metròpoli, Sergio Porcel, el aumento de esta percepción en los últimos años "refleja la crisis actual de vivienda" y demuestra que la problemática de encontrar piso "se ha extendido más allá de la ciudad de Barcelona". El Institut Metròpoli lleva a cabo esta encuesta desde hace décadas. La serie se inició allá por 1985 con la antigua Encuesta Metropolitana, que ya consultaba entonces sobre las condiciones de vida y hábitos de la población.

Un millón de mudanzas en 5 años

Pese a los obstáculos para encontrar vivienda, la encuesta muestra que en 2025 el 85,8% de la población metropolitana está satisfecha o muy satisfecha con el barrio donde vive. Apenas un 6,7% se declara insatisfecha o muy insatisfecha. Las diferencias son mínimas entre los vecinos que residen en la primera corona metropolitana (82,9%), en la ciudad de Barcelona (88,6%) o en la segunda corona (86%). Entre 2022 y 2025, la satisfacción con el barrio de residencia se mantiene estable en la zona.

En este sentido, la movilidad residencial se ha situado en el 23,8%, ligeramente por debajo de lo que marcó la encuesta en 2022. Esto quiere decir que cerca de un millón de personas mayores de 16 años han cambiado de residencia en los últimos cinco años en el área metropolitana de Barcelona.

Población que ha cambiado de vivienda

La mayoría (un 69,4%) se muda a una vivienda del mismo municipio donde vive, lo que significa 3,3 puntos porcentuales más que en 2022. Las principales razones para cambiar de vivienda referidas por los encuestados han sido la formación de un hogar u otros motivos familiares (36,5%) y la mejora residencial (ya sea de la vivienda o del entorno), con un 35%.

Estas motivaciones han sido las mayoritarias desde 1995, pero su peso se ha ido reduciendo progresivamente. Los motivos económicos o forzados por la vivienda se consolidan como motivación al alza, y alcanzan el 23,9% con los datos de 2025. Por otro lado, el precio de la vivienda también ha crecido en los últimos años como razón principal para escoger el lugar de residencia, y ha pasado del 22,7% el 2022 al 27,9% el 2025.

El 30% prevé cambiar de vivienda en 5 años

Un 30,1% de los encuestados prevé cambiar de vivienda en los próximos 5 años, situación similar a la registrada en la encuesta de 2022. Las expectativas de cambio residencial han disminuido entre la población de la ciudad de Barcelona (33,1%), mientras que se han incrementado en la segunda corona metropolitana (28,1%).

Vista aérea de la circunvalación de Trinitat, uno de los principales nodos de salida y acceso a la ciudad de Barcelona. / Zowy Voeten

Estas evoluciones consolidan tendencias que se habían observado como por ejemplo en el caso de Barcelona, donde la previsión de cambio de vivienda se mantiene alta en términos históricos. En cuanto a la segunda corona, el incremento del 2025 continúa la tendencia alcista registrada en la serie histórica desde el 1990 (12,3%).

Trabajar en otro municipio

La encuesta del Institut Metròpoli muestra cómo la movilidad residencial "ha debilitado las redes de apoyo mutuo". Entre el 2022 y el 2025, ha disminuido de manera generalizada la población metropolitana que dispone de familiares y amistades que les apoyan en situaciones de dificultad en el mismo barrio de residencia. Una red de apoyo informal de proximidad que "solo continúa siendo mayoritaria ante problemas como el acceso o el mantenimiento de la vivienda", se lee en los resultados de la encuesta.

Cada vez es menos la población que trabaja en su propio municipio de residencia, proceso descrito como 'metropolitanización' por los autores de la encuesta, un fenómeno que se ha consolidado en los últimos años. En 2025, casi la mitad de la población encuestada ocupada trabaja ya en otro municipio metropolitano (49,2%). Este cambio se ha producido en detrimento del trabajo de proximidad, sobre todo el que se realiza en otro barrio del mismo municipio de residencia.

Del 42,9% de la población que trabajaba en otro municipio en 1985 se ha pasado a un 27,8% el 2025. El barrio de residencia también es cada vez menos relevante como espacio de trabajo, ya que según los datos de la reciente encuesta solo el 15,2% de la población metropolitana ocupada trabaja en su propio barrio, cuando en 1985 el porcentaje escalaba hasta el 25%.