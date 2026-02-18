Illa consagra la nueva sede del SEM en L’Hospitalet: “Es una de las joyas de la corona del estado del bienestar”

"Este edificio es una de las joyas de la corona del estado del bienestar. Es una pieza fundamental del sistema de protección de la ciudadanía". Con estas palabras ha definido el president de la Generalitat, Salvador Illa, el valor que su ejecutivo da a la nueva sede del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) de Catalunya, ubicada en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), durante la inauguración oficial de la misma. Se trata de un equipamiento de 22.500 metros cuadrados que busca resolver un déficit histórico de espacio de una de las infraestructuras sanitarias clave en Catalunya y con capacidad para más de 700 profesionales. Un espacio que centraliza toda la actividad en un único edificio para mejorar la atención y la coordinación e impulsar la formación.

El president ha puesto en valor que para materializar el equipamiento los responsables hayan hecho el proyecto y la obra juntos." Han trabajado desde el primer día el arquitecto, con el constructor, con los que deben ocupar el edificio, con los ingenieros, y se han puesto de acuerdo para realizar un proyecto que sea edificable desde el primer día. Han reducido al menos a la mitad el tiempo de construcción", ha aseverado Salvador Illa, quien ha puesto en valor esta nueva forma de trabajar, que, pese a ser en buena parte consecuencia de los tiempos exigidos por los fondos europeos que han hecho posible la nueva sede, considera que no debería ser una excepción, sino que debería ser "la norma".

El contrato para levantar la nueva sede del SEM, con un precio de 48,3 millones euros (IVA incluido), recayó en la unión temporal de empresas (UTE) constituida por Ferrovial y Climava que, a su vez, encargó el diseño del equipamiento a los estudios de arquitectura b720 | Fermín Vázquez Arquitectos y AECOM. El Departament de Salut indica que el monto invertido en la construcción de la nueva sede es de aproximadamente 60 millones de euros, de los cuales unos 50 millones han sido financiados por el Programa del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

En ausencia del director de la Oficina de Representación de la Comisión Europea en Barcelona, Manuel Szapiro, cuya presencia en el acto estaba prevista, pero que finalmente no ha podido acudir, el president Illa ha puesto en valor el valor de Europa y en el papel que juega en la consolidación del estado de bienestar. "Al igual que recibimos de Europa dinero para hacer estas instalaciones que sirven para reformar nuestro modelo de vida y mejorarlo, también debemos ser conscientes de que debemos aportar a Europa. Y quizás ahora más que nunca", ha incidido Illa, quien ha añadido que Europa "es el espacio que nos permitirá garantizar nuestro sistema de vida".

L'Hospitalet de Llobregat. 18/02/2026. Barcelona. El presidente Salvador Illa, junto a Olga Pané y Núria Parlon, inaugura la nueva sede del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). AUTOR: Marc Asensio / Marc Asensio Clupés / EPC

Además, en un marco de cambios constantes, el president ha reconocido que hay novedades que pueden generar "inquietud" o "angustia", pero ha hecho un llamamiento a la esperanza y a buscar las "oportunidades" que pueden generarse de estos nuevos retos.

El traslado de la nueva sede

La nueva sede del SEM, que empezó a constituirse en julio de 2023 y cuyas obras terminaron en enero de 2025, acoge ya una renovada Central de Coordinación Sanitaria (CECOS), desde donde se gestionan tanto las emergencias médicas como toda la actividad del 061 Salut Respon. Incluye también una sala donde se reciben parte de las llamadas del 112 y, además, cuenta con salas de formación y un salón de actos que serán de uso compartido con otras entidades del Servei Català de Salut. Aún está pendiente el desarrollo de algunos espacios, como una sala de formación para realizar formación práctica.

En una infraestructura crítica como la del SEM, lel Govern explica que la prioridad ha sido “garantizar su funcionamiento en todo momento”. Por ello, se han duplicado las instalaciones esenciales y se han incorporado distintos mecanismos de apoyo para asegurar la continuidad de la actividad. Por su parte, la directora general del SEM, Anna Fontquerni, ha querido poner en valor el trabajo de los profesionales de esta infraestructura sanitaria, a la que ha definido como un "servicio esencial del sistema de salut" para dar respuesta a las necesidades del territorio. Entre otras cuestiones, Fontquerni ha recordado que en 2025 el SEM gestionó 2,8 millones de alertas, lo que se traduce en unas 7.600 diarias, o que llevó a cabo 2,5 millones de servicios de transporte sanitario no urgente.

En este sentido, la directora del SEM ha destacado también la complejidad y el éxito que ha supuesto trasladar una organización tan compleja sin llegar a interrumpir en ningún momento el servicio. De cara a la misión de la nueva sede, ha indicado que "todos los profesionales lo vivimos con responsabilidad y somos conscientes que nos debemos a la ciudadanía".

El edificio también alberga una nueva sala del CAT112 para las llamadas de emergencia al teléfono 112, que sustituye al espacio ubicado en la antigua sede del SEM, y que se suma a la de Reus (Baix Camp). El CAT112 está operativo desde hace semanas y supone un incremento de su capacidad operativa respecto a la antigua sede del SEM, ya que se ha ampliado el número de posiciones de sala, pasando de 45 a 66, y que se podrán incrementar con 20 profesionales más gracias a una sala polivalente que se activará en casos excepcionales si fuera necesario.

Así, el jefe del Ejecutivo catalán ha enmarcado la nueva sede en el objetivo del Govern de "proteger a la ciudadanía" y fortalecer el sistema público de salud. Illa ha recodado su reciente baja médica y ha puesto en valor unos servicios de emergencia que "dignifican la atención" para el conjunto de la sociedad. Además, el president ha celebrado haberse reencontrado con uno de los doctores que le asistió en este episodio reciente y ha explicado que, cuando le atendió, le dijo que sería como tomarse "dos o tres cubatas de golpe". "No he tomado más desde entonces, pero me quitó el dolor", ha bromeado Illa.

En el corazón del futuro polo biomédico

La nueva sede, ubicada frente al Institut Català d'Oncologia (ICO), se sitúa en el corazón del futuro Biopol, el nodo biomédico del sur de L'Hospitalet sobre el que el ejecutivo local y la Generalitat han volcado sus expectativas para impulsar el crecimiento económico, social y empresarial de la zona.

La construcción del Biopol conllevará además la cobertura de la Granvia, en el extremo sur de la conurbación barcelonesa. Las obras en el tramo que va desde el río Llobregat y hasta la plaza Europa se prevé que puedan comenzar en el primer trimestre de 2027.