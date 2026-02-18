El Hotel Hilton Diagonal Mar de Barcelona inicia una larga reforma integral sin cerrar y tendrá un estilo más mediterráneo

Con 433 habitaciones, es uno de los hoteles más grandes de Barcelona, aunque el Hilton Diagonal Mar no es tan conocido para la ciudadanía como otros alojamientos más icónicos y céntricos. En cambio, es un referente para miles de visitantes adictos a la centenaria cadena estadounidense, que suma 600 establecimientos en todo el mundo. Ahora afronta una renovación integral a lo largo de este año y en 2027, enfocado en el diseño más mediterráneo, la experiencia local y la sostenibilidad. Sin embargo, se mantendrá abierto durante todo el proceso.

Hilton y BNP Paribas Asset Management Alts --propietario del inmueble-- han acordado la renovación total, que llega tras las mejoras realizas en 2019, con el reto de transformarlo en un "espacio más experiencial", señala la marca. Quieren conectar con "la energía del Mediterráneo, la creatividad y una forma de vivir más auténtica, cálida y contemporánea", que a simple vista se apreciará en su estética, pero también en su oferta. Esta nueva reforma se suma a una ola de actualizaciones encadenadas desde el año pasado en la capital catalana.

Render de una de las habitaciones. / HDM

El hotel del paseo de Taulat, que también despliega 22 salas de reuniones en pleno barrio de Diagonal mar i el Front Marítim del Poblenou, quiere conjugar el uso de ocio, negocio y el atractivo para el cliente local que quiera disfrutar de su gastronomía o sus propuestas lúdicas. Precisamente, muchos barceloneses jóvenes lo conocen por su piscina y sus fiestas Puro Beach.

Las reformas se harán en distintas fases para ser compatibles con la operativa del hotel y no afectarán a la categoría del establecimiento, que mantendrá las 4 estrellas, informan a este diario. Una de las primeras novedades será la presentación el próximo junio del restaurante Mön, liderado por el chef Artur Martínez, con una potente trayectoria al frente de restaurantes con estrella Michelin y que ya dirigió el laureado Aürt en el mismo hotel hasta el año pasado, cuando cerró con planes de llevarlo al centro de la ciudad. El nuevo Mön fusionará la tradición local "con una visión contemporánea, convirtiéndose en un punto de encuentro gastronómico de referencia tanto para huéspedes como para residentes de la ciudad", enfatiza la marca.

Le llegará después el turno a las habitaciones rediseñadas, con un estilo más cálido y mediterráneo, así como los espacios de reuniones renovados, incluido su 'ballroom' para más de mil personas. Sin concretar exactamente el calendario, el siguiente paso del proyecto añadirá la reforma del lobby, así como la incorporación de suites con terraza en las plantas superiores y la mejora de las instalaciones para eventos a mediadios de 2027.

Punto de encuentro

Posteriormente, se intervendrá en el su 'pool club', que quieren potenciar como zona de socialización, y se abrirá un restaurante y bar en la azotea que aspira a ser referente local.

Más allá de su diseño, los trabajos servirán para integrar modernos sistemas de eficiencia energética y reforzar sus certificaciones de nivel internacional, como Biosphere y BREEAM, ya que la marca quiere dar visibilidad a su compromiso con el turismo responsable y sostenible.

Nuevo espacio gastronómico en el Hilton Diagonal Mar, en una imagen virtual. / HDM

El gigante hotelero ha albergado en su larga historia en la hostelería a más de 3.000 millones de huéspedes en todo el mundo, destacando por su programa de fidelización, que suma 235 millones de miembros y ofrece muchos extras en los hoteles de la cadena. No han facilitado datos sobre la inversión económica que ejecutarán estos dos años en Barcelona.

"Estamos reinventando la hospitalidad para responder a las necesidades de los huéspedes y organizadores de eventos del futuro. A medida que Barcelona evoluciona, nuestro hotel también lo hace, integrando diseño, gastronomía, hospitalidad cercana y el espíritu del Mediterráneo", afirma Roger Brantsma, director general de Hilton Diagonal Mar Barcelona y Área General Manager de la Península Ibérica.

Desde BNP, Vincent Mezard, Global Head of Living & Hospitality, considera que la ciudad es uno de los "principales destinos turísticos del mundo gracias a su combinación única de historia, cultura y estilo de vida". Y mantiene que Hilton Diagonal Mar puede atender la "demanda creciente de viajeros" que buscan "experiencias premium y orientadas al 'lifestyle'".