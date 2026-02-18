El Hall Zero de la Fira de Barcelona se estrenará en 2027 y alcanza el ecuador de obras

Las obras del futuro Hall Zero del recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, una infraestructura imponente de 60.000 m2, han alcanzado el 49% de ejecución. Siguen con el calendario previsto para que el espacio esté operativo a mediados de 2027.

Así lo han informado fuentes del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat a Europa Press, después de que la consellera Alícia Romero y los alcaldes de Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Jaume Collboni y David Quirós, hayan visitado este martes las obras del Hall Zero.

El avance de las obras, no obstante, impide que la instalación esté disponible de cara al Mobile World Congress (MWC) de 2027, que podrá utilizarla de cara a la siguiente edición del congreso.

Obra "de país" con impacto local

Alicia Romero ha subrayado la magnitud de la inversión realizada a través de la sociedad Fira 2000, propietaria del recinto ferial de Gran Via, destacando que los nuevos 60.000 m2 permitirán a la infraestructura alcanzar un total de 300.000 m2 de superficie expositiva. "Es una inversión importantísima para ampliar espacios y lograr que Barcelona y Catalunya se sitúen aún más en el mapa europeo e internacional de las ferias", ha argumentado.

Visita de obras al Hall Zero de Fira Gran Via / Jordi Bataller / ACN

Por su parte, el alcalde de L'Hospitalet, David Quirós, ha definido la obra como una "infraestructura de país" y un ejemplo de éxito en la colaboración entre administraciones. Ha puesto en valor el impacto social del proyecto, señalando que actualmente trabajan 400 profesionales en las obras, y que la puesta en marcha definitiva generará nuevas oportunidades para los jóvenes.

Nuevo barrio con 500 VPO

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha vaticinado que el Hall Zero será un "icono arquitectónico" y simbolizará un salto de escala para Fira de Barcelona, en sus palabras. Ha vinculado este avance con la inminente remodelación del recinto de Montjuïc de cara al centenario de la Exposición Internacional de Barcelona 1929, señalando que el crecimiento de la actividad hacia L'Hospitalet permite liberar espacio en la capital catalana para usos sociales.

En este sentido, ha anunciado que la transformación de Montjuïc permitirá desarrollar un nuevo barrio con 500 viviendas protegidas en el entorno de la avenida Paral·lel. "Estamos haciendo las dos cosas más importantes para que la gente se quede a vivir en las ciudades: vivienda asequible y oportunidades económicas", ha resuelto Collboni.