Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ProfesoresAlerta vientoLuzAyudas alquilerSkimoXilxesBarcelonaTarifas AenaIncendio ManlleuJubilaciónMulta baliza V-16ViviendaPlanta del dineroJabalíes
instagramlinkedin

Sucesos

Detenido por matar a su padrastro en el barrio de Sant Andreu con un cuchillo

La víctima murió horas más tarde de la agresión en el hospital

Un operativo de los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo.

Un operativo de los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo. / Manu Mitru / EPC

Germán González

Germán González

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este martes por la tarde aun hombre de 20 años acusado de matar a otro en una vivienda del barrio de Sant Andreu en Barcelona. Sobre las 20 horas el teléfono de emergencias del 112 recibió un aviso por parte de un hombre que aseguraba haber atacado a la pareja de su madre con una arma blanca en el domicilio que compartían, según han explicado fuentes judiciales a este medio.

Al lugar de los hechos se desplazaron varias patrullas de los Mossos d'Esquadra así como efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) en varias ambulancias. Los sanitarios iniciaron maniobras RCP para reanimar a la víctima y la trasladaron a un centro hospitalario en estado muy grave.

La policía detuvo al sospechoso por esta agresión. La víctima ha muerto en el hospital este miércoles a consecuencia de las graves heridas que había sufrido con el cuchillo.

Noticias relacionadas

La División de Investigación Criminal de Mossos indaga las causas de este nuevo homicidio en Barcelona, pese a que todo apunta a que hubo una discusión entre la víctima y el agresor que acabó con el ataque con cuchillo, que a la postre sería mortal. Agentes de la Policía Científica han estado examinando el domicilio familiar así como han interrogado al entorno de los implicados en esta reyerta.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El antiguo peaje de la Roca se convertirá en un área de servicio con cargadores ultrarrápidos en la AP-7
  2. Un parque junto a las Tres Xemeneies del Besòs acumula altas cantidades de contaminantes tóxicos bajo tierra
  3. Un control rutinario pilla a un conductor sin permiso al volante de un camión de 40 toneladas en Barcelona
  4. El gigante europeo de los centros comerciales vende la mitad del Splau de Cornellà
  5. Barcelona exhibe estatuas que ha retirado de las calles: el Discóbolo, un general franquista y una fuente de la Rambla
  6. Un juzgado de Barcelona eleva a Europa la ley catalana que blinda el ruido de patios escolares
  7. Más métodos para forzar cerraduras se abren paso en Barcelona: del 'impresioning' y el 'topolino' a los chicles de menta y las estampitas
  8. Nueva fiebre del gimnasio en Barcelona con el entrenamiento de fuerza como protagonista: pesas, pilates y supermáquinas

Un centro de educación especial de Barcelona pasa de concertado a público

Un centro de educación especial de Barcelona pasa de concertado a público

Un estudio confirma la autoría del Xalet del Catllaràs: es obra de Antoni Gaudí

Un estudio confirma la autoría del Xalet del Catllaràs: es obra de Antoni Gaudí

Los barceloneses emiten 3.000 quejas al Ayuntamiento por motos aparcadas encima de la acera en nueve meses

Los barceloneses emiten 3.000 quejas al Ayuntamiento por motos aparcadas encima de la acera en nueve meses

Barcelona estudia poner un radar y cambiará señales en el cruce con más accidentes de tráfico en 2025

Detenido por matar a su padrastro en el barrio de Sant Andreu con un cuchillo

Detenido por matar a su padrastro en el barrio de Sant Andreu con un cuchillo

Illa consagra la nueva sede del SEM en L’Hospitalet: “Es una de las joyas de la corona del estado del bienestar”

Illa consagra la nueva sede del SEM en L’Hospitalet: “Es una de las joyas de la corona del estado del bienestar”

Barcelona lanza una ayuda al alquiler para mayores de 55 años y familias monoparentales

Barcelona lanza una ayuda al alquiler para mayores de 55 años y familias monoparentales

Barcelona acelera la instalación de cámaras de seguridad en los cementerios tras el ataque a tumbas judías