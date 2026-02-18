Detenido por lanzar piedras contra un autobús de TMB y a alumnos de un colegio de Montjuïc

Una actuación conjunta de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona ha permitido detener, por el momento, a un sospechoso de causar reiterados actos vandálicos, como es el lanzamiento de piedras contra vehículos, así como presuntamente amenazar y agredir a alumnos y padres de la escuela Tres Pins de Montjuïc.

En octubre del pasado año, los agentes recibieron dos quejas por parte de familias del colegio que expresaban su "inquietud" por la presencia de un hombre que amenazaba a los padres cuando iban a buscar a sus hijos además de lanzarles piedras. Entre finales de año e inicios de este 2026, se registraron hasta siete llamadas al teléfono de emergencias 112 alertando de la presencia del sospechoso y de su comportamiento violento, llegando a agredir a alguna madre cuando le afeó que lanzara piedras.

Los Mossos recibieron una denuncia por esta agresión. Además, los agentes fueron alertados de que había un hombre violento que tiraba piedras contra el autobús de la línea 55 de TMB, que pasa por la zona, así como a otros vehículos.

A partir de estas denuncias, los Mossos y la Guardia Urbana implementaron un dispositivo en la zona para la protección escolar en el centro, además de "reforzar la seguridad en el entorno escolar y dar tranquilidad a las familias". También organizaron redadas por la zona montañosa cercana para intentar localizar e identificar a la persona presuntamente responsable de los incidentes vandálicos.

Además, a inicio de año los agentes contactaron con la secretaría del centro educativo que explicaron que "la situación se mantenía estable y que la respuesta policial había sido rápida y coordinada", según fuentes policiales, pese a la preocupación inicial que tuvieron por la violencia reiterada del sospechoso.

Imagen del autobús de TMB vandalizado / El Periódico

El 15 de enero de 2026 se produjo un nuevo episodio de lanzamiento de piedras contra un autobús de la línea 55, lo que reactivó el dispositivo policial. Una piedra rompió el cristal del vehículo y provocó lesiones en los ojos a un turista que tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro de salud.

Esa semana los Mossos intensificaron la vigilancia en Montjuïc mediante puntos dinámicos de control además de mantener un dispositivo paralelo cerca del colegio. Hace unos días, los Mossos detuvieron al principal sospechoso del lanzamiento de piedras contra el autobús y otros vehículos. Gracias a la descripción de las víctimas pudieron identificarlo, por lo que presuntamente también sería el mismo que hostigaba a los alumnos y padres del centro.

"Desde su detención no se ha registrado ningún nuevo incidente similar en la zona, lo que apunta a que esta persona habría sido la principal responsable de los hechos", señalan los Mossos y añaden que "pese a la desaparición de los incidentes, los servicios policiales han decidido mantener un dispositivo preventivo para garantizar la seguridad y sensación de tranquilidad de la comunidad educativa".