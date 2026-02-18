Collboni propone regular el uso del burka en espacios públicos de Barcelona

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, admitió este miércoles que el burka no le gusta porque lo ve como una forma de "negar la identidad de la mujer" y añadió que cree que se debería regular su uso en el espacio público. Así lo expresó en una entrevista en RTVE, donde también señaló que prohibirlo por sí mismo "tampoco lograría el objetivo" de que las mujeres tengan la capacidad de decidir libremente cómo quieren vestirse. "Es un debate que hay que afrontar", indicó, en un momento en que este asunto ha llegado al Parlament y al Congreso.

Durante la entrevista, el alcalde confió en que la regularización de inmigrantes facilite que personas que ahora viven en vulnerabilidad o en la calle puedan encontrar trabajo y salir de su situación actual. Sobre el asentamiento de Zona Franca, dijo que no pretendía "desalojar" y defendió que lo que se ha hecho es "sanear", y que ahora está "supervisado" y coordinado con los servicios sociales.

Sobre vivienda, Collboni también indicó que, si estuviera en sus manos, prohibiría la compra de vivienda por parte de extranjeros no comunitarios si no es para residir y se hace con fines de especulación o como segunda residencia. "En una situación de crisis habitacional como la que vive nuestro país y la ciudad de Barcelona, las grandes ciudades europeas no deberían permitir que los no comunitarios compren vivienda", subrayó. Asimismo, aprovechó la entrevista para anunciar una nueva ayuda al pago del alquiler, dirigida a familias monoparentales y personas mayores de 55 años con dificultades económicas.

El alcalde también defendió la nueva ordenanza de convivencia ya vigente y reiteró que se sancionarán los comportamientos incívicos con nuevas herramientas que faciliten el cobro de multas a turistas. Señaló que hay conductas que Barcelona no debe tolerar ni normalizar, como las rutas etílicas, que ahora están prohibidas en toda la ciudad.

Sobre la solicitud de CCOO de retirar la licencia de obras del Camp Nou, indicó que esto es competencia de la Inspección de Trabajo de la Generalitat, y agregó que "si hay vulneración de un derecho laboral, evidentemente se tomarían medidas".

Respecto a la presencia de algunas empresas israelíes en el MWC, Collboni señaló que ya trasladó su desacuerdo "a quien corresponde" en la Fira de Barcelona, y que la respuesta fue que son contratos entre privados "y que no se puede hacer más". En todo caso, dejó clara su "disconformidad" y recordó que él mismo tiene vetada la entrada a Israel por haber adoptado medidas que el gobierno israelí considera contrarias a sus intereses.

En la plana política, Collboni se mostró "respetuoso" con el proceso de primarias de BComú para elegir a su candidato a alcalde y aseguró que espera que el resultado implique "la voluntad de articular mayorías progresistas en la ciudad en el futuro". En un contexto de emergencia de la ultraderecha, afirmó que la mejor forma de combatirla es "hablando" y tomando medidas en el espacio público y en materia de seguridad, mientras se logran resultados en política de vivienda y hay capacidad de entendimiento entre fuerzas democráticas.

Así espera que tanto BComú como otras fuerzas en proceso "vayan en el sentido de favorecer la articulación de mayorías democráticas y progresistas en todas las instituciones".

Preguntado por Felipe González, Collboni aseguró que lo "respeta" y cree que merece respeto por su papel como líder político durante muchos años. Sin embargo, admitió que no comparte algunas de sus expresiones políticas recientes. "No me identifico y a veces no lo reconozco", afirmó.

"No me abonará, digamos, a un ataque a su figura, ni a criticarlo más de lo público necesario, porque, insisto, creo que merece un respeto institucional", dijo, subrayando que ha hecho "mucho" por España. Aun así, señaló que se puede "discrepar" o decir que ha tenido una "evolución" que algunos no comparten.