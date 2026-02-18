Un centro de educación especial de Barcelona pasa de concertado a público

El Consejo de Dirección del Consorcio de Educación de Barcelona ha aprobado la integración del Centro de Educación Especial (CEE) concertado Lexia, ubicado en el distrito de Gracia, a la red de centros públicos a partir del curso que viene.

Según ha explicado en un acto la gerente del Consorcio de Educación de Barcelona, Anna Terra, esta es una medida muy "singular" porque, aunque en Barcelona ya se hayan hecho diferentes procesos de incorporación de centros concertados que han pasado a formar parte de la red pública, esta es la primera integración que se hace de un centro de educación especial.

El Consorcio no solo integrará este nuevo centro en la red pública sino que comprará el inmueble -de 1.690 metros cuadrados- y lo reformará, con una inversión total prevista de 850.000 euros. Según ha informado la comisionada, el consorcio hará una inversión "importante" para llevar a cabo adecuaciones de mejora para adaptar el edificio en materia de accesibilidad.

Actualmente, Barcelona cuenta con 33 centros de educación especial, de los cuales 27 son concertados y seis públicos.

Con la incorporación del centro Lexia a la red pública se garantiza que la ciudad mantenga el número actual de plazas, necesarias para atender la demanda existente, y amplia la oferta pública de recursos especializados a un total de siete.

Escuela Lexia

En el curso 2026-2027, el centro, situado en la calle Gomis del barrio de Vallcarca Penitents, asegurará la continuidad del alumnado actual -entre primaria y secundaria, 90 alumnos con necesidades educativas especiales- y dispondrá de nuevas vacantes para recibir a nuevos niños.

"Es importante que los alumnos puedan seguir su escolarización ampliando la oferta de plazas; por lo tanto, salir al rescate de los centros educativos es importante", ha afirmado la comisionada de Educación del Ayuntamiento de Barcelona, Marta Sendra.

El centro que se sumará a la red pública acoge mayoritariamente alumnado con necesidades educativas específicas derivadas de la comunicación y la relación, especialmente con trastornos del espectro autista.

También está prevista la integración de la plantilla formada por 28 profesionales, entre ellos educadores, fisioterapeutas o logopedas, que pasarán a formar parte del Departamento de Educación y Formación Profesional.