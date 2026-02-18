Los barceloneses emiten 3.000 quejas al Ayuntamiento por motos aparcadas encima de la acera en nueve meses

Los barceloneses han reportado 2.700 quejas por motos estacionadas encima de las aceras en los últimos nueve meses a través de la aplicación Barcelona a la Butxaca.

Se corresponden a una media de 300 notificaciones al mes realizadas mediante esta herramienta que el Ayuntamiento pone a disposición de los ciudadanos para que realicen trámites o notifiquen incidencias en la vía pública desde su móvil.

Motos aparcadas en la acera de la calle Provença entre paseo de Gràcia y Rambla Catalunya. / RICARD CUGAT

850 señales específicas

La cifra, que no incluye las llamadas directas a la Guardia Urbana, la facilitó a última hora del lunes la teniente de alcaldía de Movilidad, Laia Bonet, en la Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad. El Ayuntamiento, explicó Bonet, ha creado una categoría específica en la aplicación que permite comunicar desde abril del año pasado la presencia de motos mal estacionadas en la vía pública.

Asimismo, el consistorio ha instalado 850 señales específicas para las motocicletas que indican la prohibición de estacionamiento. La invasión de las motos de las aceras genera malestar entre los vecinos y está siendo objeto de la puesta en marcha de un plan municipal cuya aplicación detalló la teniente de alcalde, respondiendo a la pregunta que realizó el concejal de Barcelona en Comú Guille López.

200 campos de fútbol liberados

"Hemos liberado 18.500 metros lineales de acera en superficie", lo que equivale a unos 200 campos de fútbol, según Bonet. La acción se ha centrado en especial en los entornos de 296 escuelas y 29 centros hospitalarios. En estas zonas se han creado 800 nuevas plazas de moto en la calzada.

El Ayuntamiento se ha comprometido a crear 24.000 nuevas plazas de moto, 20.000 de ellas en calzada y el resto en parkings subterráneos. Hasta septiembre de 2025, se han ejecutado 5.000.

Motos en los cruces

La teniente de alcaldía recordó que se están impulsando estudios específicos en los barrios de Poblenou, Sant Gervasi-Galvany y la izquierda del Eixample para generar nuevas plazas de motos en los cruces, en sustitución de las dedicadas a coches o allí donde se ubican contenedores que impiden la visibilidad, en una actuación que busca a la vez mejorar la seguridad viaria.

En el intento de que haya un cambio cultural y el motorista acepte que quizás tenga que aparcar algo más lejos de donde se encuentra su destino, Bonet señaló que no solo se trabaja en la prohibición y las multas, sino también en la facilitación de alternativas y la comunicación, mediante el despliegue de informadores en los distritos.

Observatorio específico

Aun así, tras las explicaciones, en las redes circulaban nuevas fotos de motos ocupando aceras en la ciudad e impidiendo el paso de los peatones. El Ayuntamiento ha impulsado un Observatorio de la Moto precisamente para seguir de cerca, junto con los distintos actores, la reorganización del estacionamiento de estos vehículos, así como la reducción de los accidentes en la ciudad. También para acompañar el paso a la movilidad eléctrica, para lo que el consistorio ha aprobado ayudas de 600 euros para las personas que compren un ciclomotor eléctrico si desguazan los de combustión.