Barcelona estudia poner un radar y cambiará señales en el cruce con más accidentes de tráfico en 2025

El Ayuntamiento de Barcelona cambiará la señalización del cruce de la Gran Via de les Corts Catalanes con la calle Selva de Mar, el más peligroso para los conductores durante 2025 en la ciudad. Allí se registraron 18 accidentes que se saldaron con 17 heridos el año pasado, según explican los vecinos que acudieron este lunes a la reunión a la que el gobierno local les convocó para tratar sobre esa confluencia conflictiva, envuelta por pasos de cebra y una estación de Bicing. El consistorio puntualiza que todos los siniestros ocurridos en la intersección fueron leves.

Ante la inquietud por la acumulación de choques en esa lugar del distrito de Sant Martí, el ayuntamiento se ha comprometido a redactar un estudio de movimientos y flujos "para valorar cuál es la solución idónea para reducir la siniestralidad". El ejecutivo municipal indica que una posibilidad es instalar un radar. Así lo plantearon el gerente del distrito de Sant Martí, Josep Garcia Puga, la directora de los servicios de Movilidad, Lídia Torres, y el responsable de atestados de tráfico de la Guardia Urbana, Carlos Pastor, a miembros de la asociación de vecinos Amics de la Gran Via.

La entidad se opone a que pueda instalarse un radar de movimiento y reclama conocer los resultados de los estudios antes de que se tomen medidas al respecto. “Somos contrarios a cualquier medida punitiva”, justifica la entidad. El ayutamiento emplaza a los vecinos a presentarle sus conclusiones de aquí a unos tres meses. Al margen de esa discrepancia, la asociación ve buena predisposición del consistorio para tratar de mitigar un punto negro que los vecinos tienen detectado desde hace años.

Zona crítica

La zona crítica en la intersección se halla en el lado montaña de la Gran Via, donde existen tres carriles. En el primero se debe girar a la izquierda, pero no son pocos los que ignoran la obligación y continúan derechos hacia Glòries. La infracción origina la situación de riesgo, porque los vehículos que transitan por el carril del medio pueden virar a la izquierda y darse de bruces con los que indebidamente siguen circulando en línea recta.

En cuanto a las señales, la entidad vecinal observa que ahora están situadas a la derecha de los conductores, no a la izquierda, donde se concentran los porrazos. El ayuntamiento afirma que "la señalización mejorará a corto plazo".

Amics de la Gran Via requiere también que se repinten las marcas viarias sobre el asfalto en el tramo que se halla bajo examen. “Ahora son poco visibles”, observa la entidad. Además, se quiere instalar un guardarraíl que proteja la parada del Bicing de la banda superior de Gran Via. Residentes en la zona recuerdan que hace un par de años un coche impactó con las bicicletas de la estación.

Según Amics de la Gran Via, el ayuntamiento también ha manifestado que se reparará la barra de protección situada en el puente por el que la Gran Via atraviesa por encima de la C-31, medio desencajada a raíz de un golpe reciente. Por su parte, el grupo municipal de Junts ha presentado un ruego al ejecutivo local para que revise la movilidad de la zona y analice cómo evitar la "frecuente siniestralidad" en el lugar.