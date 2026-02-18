Barcelona lanza una nueva ayuda de 400 euros al alquiler para mayores de 55 años y familias monoparentales

El Ayuntamiento de Barcelona lanzará en los próximos días una nueva ayuda económica al alquiler dirigida a colectivos afectados por la crisis de la vivienda. Se trata de una prestación de 400 euros destinada a personas mayores de 55 años en situación de vulnerabilidad residencial y a familias monoparentales.

La medida la ha anunciado este miércoles por la mañana el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante una entrevista en La2Cat.

Según ha explicado, la ayuda se activará bajo el nombre de “escudo social” en materia de vivienda y tiene como objetivo complementar el pago del alquiler en aquellos hogares en los que el gasto en vivienda supera un tercio de los ingresos de la unidad familiar.

Collboni ha subrayado que el objetivo de esta iniciativa es proteger a las personas que corren riesgo de perder su casa y también a quienes, por primera vez, se encuentran con dificultades para acceder a una vivienda.