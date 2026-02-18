Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
MovistarIncendio ManlleuVíctimas ManlleuXilxesMarlaskaICEMadridCarlos ZanónSiamesasViviendaPlanta del dineroMono Punch
instagramlinkedin

Crisis de vivienda

Barcelona lanza una nueva ayuda de 400 euros al alquiler para mayores de 55 años y familias monoparentales

Cómo inscribirse en el Registro de Viviendas de Protección Oficial en Barcelona: requisitos y pasos

El Govern destinará 8.000 millones para construir 100.000 nuevas viviendas públicas

Institut Municipal de l'Habitatge de Barcelona

Institut Municipal de l'Habitatge de Barcelona / Ajuntament de Barcelona

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Ayuntamiento de Barcelona lanzará en los próximos días una nueva ayuda económica al alquiler dirigida a colectivos afectados por la crisis de la vivienda. Se trata de una prestación de 400 euros destinada a personas mayores de 55 años en situación de vulnerabilidad residencial y a familias monoparentales.

La medida la ha anunciado este miércoles por la mañana el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante una entrevista en La2Cat.

Según ha explicado, la ayuda se activará bajo el nombre de “escudo social” en materia de vivienda y tiene como objetivo complementar el pago del alquiler en aquellos hogares en los que el gasto en vivienda supera un tercio de los ingresos de la unidad familiar.

Noticias relacionadas

Collboni ha subrayado que el objetivo de esta iniciativa es proteger a las personas que corren riesgo de perder su casa y también a quienes, por primera vez, se encuentran con dificultades para acceder a una vivienda.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El antiguo peaje de la Roca se convertirá en un área de servicio con cargadores ultrarrápidos en la AP-7
  2. Un parque junto a las Tres Xemeneies del Besòs acumula altas cantidades de contaminantes tóxicos bajo tierra
  3. Un control rutinario pilla a un conductor sin permiso al volante de un camión de 40 toneladas en Barcelona
  4. El gigante europeo de los centros comerciales vende la mitad del Splau de Cornellà
  5. Barcelona exhibe estatuas que ha retirado de las calles: el Discóbolo, un general franquista y una fuente de la Rambla
  6. Un juzgado de Barcelona eleva a Europa la ley catalana que blinda el ruido de patios escolares
  7. Más métodos para forzar cerraduras se abren paso en Barcelona: del 'impresioning' y el 'topolino' a los chicles de menta y las estampitas
  8. Nueva fiebre del gimnasio en Barcelona con el entrenamiento de fuerza como protagonista: pesas, pilates y supermáquinas

Collboni propone regular el uso del burka en espacios públicos de Barcelona

Collboni propone regular el uso del burka en espacios públicos de Barcelona

La Síndica de Greuges de Catalunya celebra que Martorell sitúe en 25 litros el límite para coger agua de fuentes

La Síndica de Greuges de Catalunya celebra que Martorell sitúe en 25 litros el límite para coger agua de fuentes

El Hotel Hilton Diagonal Mar de Barcelona inicia una larga reforma integral sin cerrar y tendrá un estilo más mediterráneo

Ocho de cada 10 vecinos de Barcelona ve difícil encontrar vivienda en su barrio o municipio

Ocho de cada 10 vecinos de Barcelona ve difícil encontrar vivienda en su barrio o municipio

Las Tres Xemeneies del Paral·lel aspiran a revivir en 2027 con un edificio de oficinas de 12 plantas

Barcelona lanza una ayuda de 400 euros al alquiler para mayores de 55 años y familias monoparentales

Barcelona lanza una ayuda de 400 euros al alquiler para mayores de 55 años y familias monoparentales

El antiguo peaje de la Roca se convierte en área de servicio con cargadores ultrarrápidos

Las mejores barras de restaurantes de Barcelona (sin contar los que tienen estrellas)

Las mejores barras de restaurantes de Barcelona (sin contar los que tienen estrellas)