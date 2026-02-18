Crisis de vivienda
Barcelona lanza una nueva ayuda de 400 euros al alquiler para mayores de 55 años y familias monoparentales
Cómo inscribirse en el Registro de Viviendas de Protección Oficial en Barcelona: requisitos y pasos
El Govern destinará 8.000 millones para construir 100.000 nuevas viviendas públicas
El Ayuntamiento de Barcelona lanzará en los próximos días una nueva ayuda económica al alquiler dirigida a colectivos afectados por la crisis de la vivienda. Se trata de una prestación de 400 euros destinada a personas mayores de 55 años en situación de vulnerabilidad residencial y a familias monoparentales.
La medida la ha anunciado este miércoles por la mañana el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante una entrevista en La2Cat.
Según ha explicado, la ayuda se activará bajo el nombre de “escudo social” en materia de vivienda y tiene como objetivo complementar el pago del alquiler en aquellos hogares en los que el gasto en vivienda supera un tercio de los ingresos de la unidad familiar.
Collboni ha subrayado que el objetivo de esta iniciativa es proteger a las personas que corren riesgo de perder su casa y también a quienes, por primera vez, se encuentran con dificultades para acceder a una vivienda.
