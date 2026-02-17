Una veintena de afas de Badalona se unen para exigir la reapertura de la biblioteca Can Casacuberta

Una veintena de asociaciones de familiares de alumnos (afas) de Badalona —que representan a un total de 12.000 alumnos de infantil, primaria y secundaria de la ciudad— se han unido para exigir al gobierno municipal liderado por Xavier Garcia Albiol la reapertura de la biblioteca central municipal Can Casacuberta, que desde diciembre de 2019 arrastra múltiples cierres, reaperturas y anuncios de obras por problemas con el mantenimiento y la climatización. Esta situación liga con el cierre temporal que sufrieron a principios de año las bibliotecas de Sant Roc y de Llefià, también por problemas de mantenimiento, tal y como pasó también los veranos de 2019 y de 2025.

La reunión fundacional de la nueva plataforma 'Afas en Moviment', que sigue la estela de la plataforma Can Casacuberta Oberta, tuvo lugar la semana pasada, y de ella surgió un manifiesto en el que se muestran las principales reclamaciones de la entidad. Más allá de la reapertura del equipamiento, piden establecer un calendario concreto para ello y exigen "voluntad política" para priorizar en los presupuestos municipales el arreglo de la biblioteca. Asimismo, muestran su "preocupación ante la falta de concreción en los compromisos adquiridos hasta ahora" por el gobierno municipal. "Las bibliotecas constituyen un servicio fundamental para el desarrollo educativo, cultural y social de la ciudadanía y resultan un pilar para la construcción de una sociedad más justa, crítica y cohesionada", sostiene la entidad.

El manifiesto concluye con una llamada a los vecinos para unirse a la iniciativa y con la previsión de dar a conocer próximamente "nuevas acciones y reivindicaciones" al respecto. Así lo entiende también la portavoz de la entidad, Elena Pipó, que considera una "tomadura de pelo" que el gobierno municipal haya ido anunciando fechas de reapertura que finalmente no se han cumplido. "La falta de este equipamiento provoca que muchas personas usuarias no dispongan de un espacio adecuado para estudiar o leer, que las bibliotecas de menor dimensión se encuentren saturadas y que el acceso a la cultura se vea gravemente limitado", esgrime la asociación.

Volvieron las goteras

Por su parte, y preguntadas al respecto por EL PERIÓDICO, fuentes municipales señalan que "comprenden la preocupación de las afas" y que "la biblioteca abrirá tan pronto como sea posible". Actualmente, explican las mismas fuentes, están "finalizando" las obras para la instalación de un nuevo sistema de climatización y ventilación, motivo por el que cerró por última vez, aunque un viejo problema ha resurgido: "En estos momentos, se está trabajando en la resolución de diversos problemas de goteras", declara el Ayuntamiento. "Mientras se estaban reparando las goteras inicialmente localizadas, las lluvias de este invierno han hecho aflorar nuevas filtraciones, que también serán objeto de actuación".

La Biblioteca echó el cerrojo a finales de 2019 por los mencionados problemas de climatización, reabrió a mediados de febrero de 2023, pero el Gobierno Albiol la cerró de nuevo aquel agosto tras las denuncias de calor asfixiante por parte de los trabajadores. Llegado el diciembre de 2023 Can Casacuberta volvió a abrir, pero condenada a un nuevo cerrojazo a mediados de 2024 para acometer las obras pendientes. Desde entonces, permanece cerrada. "Es necesario tener en cuenta que el edificio tiene una estructura singular que, a causa de la falta de mantenimiento acumulada durante años, esta generando incidencias".

Asimismo, el gobierno Albiol también ha querido destacar que actualmente "trabaja para hacer una nueva biblioteca en Nova Lloreda y también una sala de estudios en Coll i Pujol", cuya construcción anunció el Ayuntamiento ahora hace dos años. Precisamente la falta de salas de estudio en la ciudad es otra de las quejas recurrentes de la ciudadanía, como ha recogido este medio al respecto de la situada en el Centre Cultural el Carme. "La sala de estudios del Carme es insuficiente", describe Pipó, quien remacha que "todo el mundo está bastante quemado".