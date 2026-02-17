El pueblo a 50 minutos de Barcelona donde los vecinos quemaron su propio castillo

En Balsareny está el castillo medieval mejor conservado de la comarca del Bages. Construido como palacio fortificado gótico en el siglo XIV ha sobrevivido a importantes episodios históricos, incluso a una rebelión de los vecinos, que quemaron su propio castillo en 1835 por la opresión a la que estaban sometidos.

Es una fortificación que data del año 951 y destaca por su riqueza histórica y patrimonial como fortaleza de estilo gótico civil catalán, planificada y construida en una sola campaña constructiva. Junto a él, hay una ermita románica que data del siglo XII y que también es de propiedad privada.

A solo 50 minutos de Barcelona, puede visitarse todos los sábados por las mañanas de 11 a 12 horas, con reserva previa. También organizan recorridos teatralizados por las tardes, una manera más realista de conocer el pasado de este bonito edificio. Declarado Bien de Interés Nacional desde 1951 es una buena alternativa para conocer el estilo gótico catalán. Todavía conserva salas restauradas del siglo XIX, mobiliario antiguo, dormitorios, comedor y cocina.

Incendiado por los propios vecinos

A lo largo de los siglos, el castillo fue hogar de importantes familias feudales como los Balsareny, que dan nombre a la localidad, los Peguera y más tarde los Martín-Alòs. La reconstrucción iniciada en 1872 devolvió al castillo su esplendor, permitiendo preservar vestigios románicos, góticos y elementos militares añadidos durante la primera Guerra Carlista. Hoy, los visitantes pueden recorrer sus salas, murallas y torres, y conocer la curiosa historia de este castillo.

Aunque son los ataques externos los que suelen destrozar edificios de la importancia histórica que tiene el castillo de Balsareny, en su caso fueron los locales los que han provocado desperfectos. A finales del siglo XVIII, en el municipio de Balsareny se "respiraba un fuerte sentimiento antiseñorial", recoge la Diputació de Barcelona. La opresión a la que estaban sometidos hizo que los habitantes del pueblo se rebelaran y prendieron fuego al castillo.

Ubicado en una colina a 400 metros de altura, también ofrece bonitas vistas del municipio y los alrededores, rodeado de vegetación. Sin embargo, Balsareny, no solo destaca por su castillo. También es recomendable la iglesia de Santa Maria o la de Sant Ramon de Sobirana de Ferrans.