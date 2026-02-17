Tras el desalojo del pasado martes
La policía insta a marcharse a las personas que quedaban acampadas en la Zona Franca
Barcelona desaloja en la Zona Franca el mayor campamento de personas sin hogar de la ciudad
La policía se ha desplazado este martes a primera hora de la mañana hasta los pequeños campamentos que se formaron tras el gran desalojo del asentamiento de la Zona Franca, el martes pasado, para instarles a marcharse de ahí, han explicado fuentes conocedoras del caso a EL PERIÓDICO.
"Han venido a las 7.00, sin avisar ni nada, y nos han dicho que tendríamos que salir de allí hoy mismo", ha declarado uno de los asentados, que lamenta "no tener a donde ir". Este joven se instaló en el parterre más pequeño que hay al lado contrario de la entrada a la empresa UPS. Asegura asimismo que la policía también ha pedido marcharse a los que han acampado a lado y lado del túnel. "Tendrían que haber avisado al menos con 2 o 3 días para poder organizarnos".
Fuentes del Consorci de la Zona Franca apuntan que no les consta que haya en marcha ningún desalojo, pero que si en algunos de los puntos donde se concentran las personas presentan "los mimos problemas de salubridad" que en el asentamiento original, "deberán también levantar la zona". "Pero en ningún caso hay un desalojo, no les estamos diciendo que se vayan, es un trabajo por su seguridad y por la de los trabajadores del polígono", aseguran.
Enrique Mosquera, portavoz de la plataforma Papeles para Todos, asegura que el aviso de la policía no hace más que certificar sus sospechas. "Es justamente lo que pretendía la falsa desratización, dispersarlos para luego ir echándolos poco a poco en pequeños grupos". Es algo que para Mosquera también afecta negativamente a la capacidad de estas personas para acceder a la regularización extraordinaria promulgada por el Gobierno. "Llegan al sitio y no encuentran sus tiendas, ni sus documentos...", lamenta. Por ello, su plataforma estudia lanzar movilizaciones próximamente.
