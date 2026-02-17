Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En un bar karaoke

Una pelea en un polígono de Badalona acaba con un herido por arma blanca y al menos un disparo

Los Mossos acudieron al lugar tras recibir un aviso sobre las 1:40 de la madrugada y detectaron en el techo un impacto compatible con un arma de fuego

Noche de tensión en el barrio de Sant Roc de Badalona: al menos tres tiros al aire y un herido por arma blanca

Mossos d’Esquadra durante un registro en Badalona en una foto de archivo

Mossos d’Esquadra durante un registro en Badalona en una foto de archivo / MANU MITRU

Gerardo Santos

Gerardo Santos

Badalona
Una pelea en un establecimiento del polígono Badalona Sud de la cuarta ciudad catalana se ha saldado esta madrugada de martes con un herido por arma blanca y la detonación de un disparo dentro en el interior.

El local, un bar karaoke, está situado en la calle Sant Lluc y la policía catalana recibió un aviso por una pelea en él hacia las 1:40 horas de la madrugada, según ha avanzado 'Metrópoli' y han confirmado a EL PERIÓDICO los Mossos d'Esquadra.

Al llegar al lugar, la policía catalana inspeccionó el lugar y detectó en el techo un "impacto compatible con un disparo". Pese a que en lugar no encontrar en el establecimiento a ninguna persona herida, los Mossos consiguieron localizarla, con una herida de arma blanca, en un centro hospitalario.

Por el momento no se ha producido ninguna detención, y la policía prosigue con la investigación para esclarecer los motivos de la reyerta.

