Una pelea en un polígono de Badalona acaba con un herido por arma blanca y al menos un disparo

Una pelea en un establecimiento del polígono Badalona Sud de la cuarta ciudad catalana se ha saldado esta madrugada de martes con un herido por arma blanca y la detonación de un disparo dentro en el interior.

El local, un bar karaoke, está situado en la calle Sant Lluc y la policía catalana recibió un aviso por una pelea en él hacia las 1:40 horas de la madrugada, según ha avanzado 'Metrópoli' y han confirmado a EL PERIÓDICO los Mossos d'Esquadra.

Al llegar al lugar, la policía catalana inspeccionó el lugar y detectó en el techo un "impacto compatible con un disparo". Pese a que en lugar no encontrar en el establecimiento a ninguna persona herida, los Mossos consiguieron localizarla, con una herida de arma blanca, en un centro hospitalario.

Por el momento no se ha producido ninguna detención, y la policía prosigue con la investigación para esclarecer los motivos de la reyerta.