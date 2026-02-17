Barcelona estrena un mercado de agricultores con productos locales y artesanales en el Gòtic

A partir de este martes, 17 de febrero, la plaza de la Mercè, en el Barri Gòtic de Barcelona, acogerá un nuevo Mercat de Pagès, con puestos de agricultores y productores locales, que se celebrará todos los martes por la tarde de 16:30 a 19:30 h.

Se trata de una iniciativa promovida por la Xarxa de Consum Solidari, con el objetivo de fomentar el consumo de productos de proximidad y de temporada, con especial atención a la alimentación saludable y sostenible. Los visitantes podrán encontrar fruta y verdura fresca, productos agroecológicos, así como elaboraciones artesanales.

Entre los participantes este nuevo mercado de la Mercè se encuentran El Petit Bané (huerta agroecológica), Can Pedret (elaboración artesanal de embutidos), La Selvatana (lácteos) y La Vall de la Casella (cítricos y fruta de temporada ecológica).

La Xarxa de Consum Solidari describe este tipo de mercados como "una oportunidad" para acceder a productos ecológicos, locales y de temporada, como huevos, pan, coques, quesos artesanos, aceites, vinos y cervezas, conservas, miel, cosmética natural y productos de comercio justo. Además, ofrecen actividades gratuitas como talleres de cocina infantil, catas de productos y talleres para profundizar en la elaboración de alimentos.

Según la Xarxa, los Mercados de Agricultores representan “un modelo alimentario justo, sostenible y local que defiende la pequeña agricultura del país”, a la vez que fomentan la relación directa entre quien produce y quien consume y contribuyen a reforzar la economía local.

Los Mercados de Agricultores de la ciudad

Contando esta última incorporación, en Barcelona existen 11 mercados de pagès repartidos por distintos barrios de Barcelona, cada uno con su propia personalidad. La mayoría de ellos se celebran durante los fines de semana, algunos de manera semanal y otros quincenal. Son los siguientes: