Incautados diez kilos de marihuana y hachís a un hombre que acaba detenido en Mataró

Los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Investigación de Martorell llevaron a cabo, el pasado 11 de febrero, una entrada y registro judicial en un domicilio de Mataró en el marco de una investigación que permitió intervenir más de diez kilogramos de sustancias estupefacientes. La operación se saldó con un detenido.

La investigación se inició el pasado 5 de febrero, cuando los agentes detectaron un vehículo en alquiler con dos ocupantes en actitud sospechosa. El seguimiento discreto condujo a los investigadores hasta una urbanización de Masquefa, donde observaron cómo un segundo vehículo cargaba bolsas de plástico negro en el coche de alquiler.

Ante los indicios de una transacción de droga, los agentes siguieron el vehículo hasta un parking privado de Mataró, donde al día siguiente pudieron situar al conductor en un apartamento de uso turístico. Posteriormente, los agentes observaron cómo el vehículo salía del parking y le siguieron hasta un punto de mensajería. Allí, vieron cómo el hombre depositaba una caja de grandes dimensiones con destino a Bélgica. Los agentes comprobaron que la caja desprendía un fuerte olor, y al abrirla, vieron que se trataba de marihuana con un peso bruto total de más de 4,8 kg, que fue intervenida y una baliza GPS.

Un segundo envío

Continuando con la vigilancia, el 7 de febrero los investigadores interceptaron un segundo envío del mismo hombre. En esta ocasión, el paquete contenía medio kilo de marihuana y 5,3 kilos de hachís, también con un dispositivo GPS en su interior para controlar la ruta de la mercancía. Con todas las pruebas recogidas, el 11 de febrero se llevó a cabo una entrada y registro autorizada por el juzgado de guardia de Mataró. En el domicilio se intervinieron más balizas GPS y útiles para el embalaje y envío de substancias.

El jueves 12 de febrero, agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Mataró identificaron y detuvieron a un hombre, y al cachearlo encontraron que llevaba 40.000 euros en efectivo, dos balizas GPS y dos juegos de llaves de vehículo. Posteriormente, se localizó y cacheó uno de los vehículos en Mataró, donde se encontró una envasadora al vacío habitualmente utilizada para preparar marihuana para su distribución. El detenido pasó a disposición judicial ante el juzgado de guardia de Mataró.