Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio ManlleuBajas laboralesCatalunyaQuim LlisorgasCarlo MasalaGas de la risaBorrasca PedroAdamuzJesse JacksonBurkaFeliciano LópezDepresiónEmpanada gallegaEclipse
instagramlinkedin

Sucesos

Detenido un hombre por grabar a una menor bajo la cortina de un probador en Barcelona

Cómo hablar con tus hijos del caso Epstein para prevenir abusos y educar en el consentimiento

Detenido el entrenador de un equipo de fútbol sala por pedir fotos porno a menores en Instagram

Detención practicada por la Guardia Urbana de Barcelona

Detención practicada por la Guardia Urbana de Barcelona / GUB

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un hombre ha sido detenido este lunes por la tarde en una tienda de ropa del distrito del Eixample, en Barcelona, después de que los vigilantes de seguridad lo sorprendieran intentando grabar a una niña menor de edad en el interior de unos probadores.

Según la información facilitada por el cuerpo policial, el hombre habría entrado en la zona de probadores y se habría agachado con el teléfono móvil orientado hacia el probador contiguo, donde se encontraba una menor de edad, con la presunta intención de captar imágenes por debajo de la cortina. Al percatarse el de la situación, los vigilantes de seguridad de la tienda retuvieron al hombre y llamaron a la Guardia Urbana.

Al llegar al local, los agentes intervinieron el teléfono móvil del sospechoso para comprobar si se habían captado dichas imágenes. Tras verificar los indicios delictivos, procedieron a su detención como presunto autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, una infracción que castiga la obtención y difusión no consentida de imágenes de carácter íntimo.

Noticias relacionadas

La policía ha trasladado el caso a la autoridad judicial, que será la encargada de determinar las responsabilidades penales del detenido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El gigante europeo de los centros comerciales vende la mitad del Splau de Cornellà
  2. Sete Gibernau ficha a Dani Pedrosa y Juan Carlos Ferrero como embajadores de su empresa de 'metaciudades' virtuales
  3. Un juzgado de Barcelona eleva a Europa la ley catalana que blinda el ruido de patios escolares
  4. Un parque junto a las Tres Xemeneies del Besòs acumula altas cantidades de contaminantes tóxicos bajo tierra
  5. Cara y cruz en la Rambla de Barcelona: cierre provisional del histórico restaurante Amaya y estreno en el antiguo Casa Joan
  6. Para repetir': los elogios al mejor restaurante de Cornellà de Llobregat, según Tripadvisor
  7. Un control rutinario pilla a un conductor sin permiso al volante de un camión de 40 toneladas en Barcelona
  8. Más métodos para forzar cerraduras se abren paso en Barcelona: del 'impresioning' y el 'topolino' a los chicles de menta y las estampitas

Detenido por grabar a una menor bajo la cortina de un probador en Barcelona

Detenido por grabar a una menor bajo la cortina de un probador en Barcelona

El Gòtic estrena un mercado de agricultores con productos locales y artesanales

Barcelona promete aumentar la oferta de cursos de catalán y ofrecer 6.000 plazas más

Incautados diez kilos de marihuana y hachís a un hombre que acaba detenido en Mataró

La policía insta a marcharse a las personas que quedaban acampadas en la Zona Franca

Una tienda de 'cinnamon rolls' ocupa la antigua Granja Xador del Born tras ocho años como Starbucks

Barcelona ultima un relevo de urgencia para su servicio de consultas de extranjería tras casi dos meses de parón

Barcelona ultima un relevo de urgencia para su servicio de consultas de extranjería tras casi dos meses de parón

MAPA | El tramo más peligroso de la red vial estatal: los 5,9 kilómetros de la N-340 en Mont-roig del Camp

MAPA | El tramo más peligroso de la red vial estatal: los 5,9 kilómetros de la N-340 en Mont-roig del Camp