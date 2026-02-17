Detenido un hombre por grabar a una menor bajo la cortina de un probador en Barcelona

Un hombre ha sido detenido este lunes por la tarde en una tienda de ropa del distrito del Eixample, en Barcelona, después de que los vigilantes de seguridad lo sorprendieran intentando grabar a una niña menor de edad en el interior de unos probadores.

Según la información facilitada por el cuerpo policial, el hombre habría entrado en la zona de probadores y se habría agachado con el teléfono móvil orientado hacia el probador contiguo, donde se encontraba una menor de edad, con la presunta intención de captar imágenes por debajo de la cortina. Al percatarse el de la situación, los vigilantes de seguridad de la tienda retuvieron al hombre y llamaron a la Guardia Urbana.

Al llegar al local, los agentes intervinieron el teléfono móvil del sospechoso para comprobar si se habían captado dichas imágenes. Tras verificar los indicios delictivos, procedieron a su detención como presunto autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, una infracción que castiga la obtención y difusión no consentida de imágenes de carácter íntimo.

Noticias relacionadas

La policía ha trasladado el caso a la autoridad judicial, que será la encargada de determinar las responsabilidades penales del detenido.