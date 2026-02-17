Los delitos en Viladecans descendieron un 9,4% en 2025 respecto al año anterior: "Es una ciudad segura"

“Apostamos claramente por anticipar los conflictos, por escuchar, por mediar y por acompañar, desde la proximidad”. Con estas palabras ha definido la alcaldesa de Viladecans (Baix Llobregat), Olga Morales, su modelo de gestión de la seguridad y la convivencia en la ciudad del Baix Llobregat. Morales ha podido sacar pecho tras los datos expuestos en la Junta de Seguridad Local que se ha celebrado en Viladecans este mismo martes 17 de febrero. Unas cifras que reflejan que los hechos delictivos en la localidad en 2025 descendieron un 9,5% respecto al año anterior y que refuerzan la tendencia a la baja ya iniciada un año antes.

La alcaldesa Morales ha relacionado así el descenso de los delitos con sus políticas en materia de seguridad: "Se trata de un modelo integrado que se basa no sólo en el control, sino en la relación. Este modelo comprende los principios de la proximidad, la mediación, el acompañamiento y la prevención”. En esta misma línea, la edil de Viladecans ha remarcado que se han incrementado un 40% las actuaciones de la ‘policía de proximidad’. “Estamos en el terreno para escuchar y detectar tensiones antes de que se conviertan en problemas", ha añadido.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha valorado la coordinación entre todos los cuerpos policiales y ha subrayado que "la seguridad es una política de Estado que se construye desde el municipio, con cooperación leal y trabajo conjunto". En este sentido, Prieto ha remarcado que "la ciudadanía no pregunta qué uniforme interviene, lo que quiere es una respuesta efectiva" y ha insistido en que la percepción de seguridad también es clave: "Podemos dar datos objetivos, pero si una persona se siente insegura, hay inseguridad, y eso nos interpela a todos".

Además, Morales, Prieto y Daniel Limones, director general de Coordinación de Policías Locales, han coincidido en destacar los "buenos resultados" presentados por todos los cuerpos de seguridad, afirmando los tres que “Viladecans es una ciudad segura”.

Actuaciones policiales y principales delitos

Tal y como exponen los datos de la Junta de Seguridad Local, en 2025, la Policía Local de Viladecans llevó a cabo 27.887 servicios, un 8,3% más respecto al período anterior, cuando se realizaron 25.772. Destaca la apuesta por la policía de proximidad, con un incremento del 39% en acciones de ayuda directa a la ciudadanía. "Hubo mayor presencia de agentes en la calle, que representó el 86% del total de los servicios de proximidad, y más horas de patrullaje a pie, que aumentaron un 6,68%, pasando de 12.203 horas en 2024 a 13.018 horas en 2025", señala el consistorio. Los controles también permitieron cortar conexiones eléctricas fraudulentas en un total de 100 viviendas, un 78% más que el año anterior.

En cuanto al tráfico, las intervenciones policiales aumentaron un 5,1%, lo que supuso también un incremento de las denuncias del 52,2% y favoreció la reducción de los accidentes, pasando de 481 en 2024 a 314 en 2025, una disminución total de 167 accidentes (34,7%). Los vehículos de movilidad personal (VMP), en general, patinetes eléctricos, también tuvieron "una presencia importante "en las calles. El ayuntamiento explica que los controles de estos vehículos aumentaron un 44,2%, se registraron un 117,4% más de denuncias que en 2024 y "se logró reducir los accidentes en un 20,8% respecto al año anterior".

De los indicadores de criminalidad presentados por los Mossos d’Esquadra, destaca la bajada de las infracciones penales en un 9,4% en el período que va de enero de 2025 a diciembre de 2025, respecto a los mismos doce meses anteriores. En datos absolutos, se cometieron 2.414 infracciones penales, 250 menos que en el período anterior. De estas, 1.853 fueron por delitos contra el patrimonio, 333 contra las personas y 146 contra la seguridad vial. El resto de delitos penales (contra el orden público, contra la salud pública y otros) fueron 82.

Los robos con fuerza bajaron de 354 a 310 (un 12,4%) y los robos con violencia o intimidación descendieron de 79 a 71 (un 10,1%). También los delitos contra la libertad sexual se redujeron, en este caso, de 20 a 14 (lo que se traduce en un descenso del 30%). Así, las ocupaciones se quedaron en las 25 en 2025, siendo el quinto año consecutivo en que se reducen. En 2021 había 95 inmuebles ocupados; en 2022 eran 63; en 2023, 59; y en 2024, 45. Ello supone un descenso total del 73,7%. En cuanto a las detenciones, realizadas por Mossos d’Esquadra y Policía Local, disminuyeron un 27,7%, pasando de 383 a 277.

Por sexos, el 85,9% de las personas detenidas fueron hombres y el 14,1%, mujeres. Por grupos de edad, solo un 1,1% fueron menores (tres) y el 49,1% (136) tenían más de 36 años. La Junta de Seguridad Local se ha celebrado en las nuevas dependencias de la Fassina de Can Modolell, en el ayuntamiento, y ha contado con la presencia de representantes de todos los cuerpos de seguridad y emergencias con competencias en la ciudad: Policía Local, Mossos d’Esquadra, Policía Nacional, Guardia Civil, Agents Rurals, Bombers de la Generalitat y Protección Civil de Viladecans.