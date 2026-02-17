Diversos colectivos protestan contra la nueva ordenanza de convivencia de Barcelona: “Menos prohibiciones, más derechos”. Señalan que es “un nuevo paso hacia un nuevo ciclo de criminalización” y control de los usos del espacio público.

Diversos colectivos han protestado este martes por la tarde-noche en la plaza Sant Jaume contra la nueva ordenanza, en vigor desde hace un par de días. Las organizaciones lo han hecho ante el Ayuntamiento con una performance y un llamamiento a adhesiones a un manifiesto que reclama “menos prohibiciones, más derechos”. El texto denuncia que la actualización de la norma supone “un paso hacia un nuevo ciclo de criminalización y control de los usos del espacio público”.

Los colectivos critican el endurecimiento de las multas y exigen “la retirada de cualquier régimen sancionador o de persecución” sobre la economía informal —como la venta ambulante o el trabajo sexual— y sobre formas de uso vecinal, social o político del espacio público.

Protesta contra la ordenanza esta tarde en Sant Jaume con personas disfrazadas de policía. / Blanca Blay / ACN

Performance

La performance ha incluido una actuación con títeres satíricos, un baile de salsa improvisado y la teatralización de dos agentes de la Guardia Urbana con datáfonos de cartón “multando” a personas. También realizaron un juego para adivinar el importe de sanciones por conductas como orinar en la vía pública.

Iñaki Garcia, miembro de Defensem els barris de Ciutat Vella y de El Lokal, calificó las medidas de “propagandísticas” y “de cara a la galería”, asegurando que no solucionan los problemas y afectan a la población más desfavorecida.

Una asistente a la concentración afirmó que la ordenanza “criminaliza” a colectivos como la economía sumergida, los hace más “vulnerables” y los expone ante la Guardia Urbana, defendiendo el derecho a disfrutar del espacio público.

Las personas concentradas exhibieron carteles como “Contra la ordenanza cínica de convivencia. Más derechos, menos multas” o “Las calles son la vida”.

Carteles en contra de Collboni y de la policí en la protesta contra la nueva ordenanza de convivencia. / Blanca Blay / ACN

Manifiesto de rechazo

El manifiesto está respaldado por una cuarentena de organizaciones como la FAVB, Irídia, CGT Barcelona, Top Manta, Resistim al Gòtic y la Xarxa Veïnal del Raval.

Según las entidades, el endurecimiento del régimen sancionador refleja a “instituciones que acosan a sus propios habitantes y asfixian la vida colectiva” para ofrecer a los turistas una imagen de ciudad “limpia, pulida y sin alma”.

El texto sostiene que, mientras actividades económicas que generan masificación, subida de precios y empobrecimiento comercial tensionan la ciudad, los señalados como enemigos de la convivencia son vendedores ambulantes, trabajadoras sexuales, personas en situación de calle, colectivos políticos y menores que juegan en la calle.

Los firmantes rechazan tanto la versión actual de la ordenanza como la anterior. Los colectivos también critican la atribución de más potestad a la Guardia Urbana y el poder sancionador a los agentes cívicos, que consideran una “multiplicación de la acción punitiva”. Asimismo, cuestionan las medidas alternativas a la sanción, que califican de “cinismo”.