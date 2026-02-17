Ciutat Vella
Esta calle es la más corta de Barcelona: solo mide cuatro metros y esconde una curiosa historia
La capital catalana tiene más de 4.500 vías públicas, que incluyen calles, avenidas, plazas, jardines, caminos, parques y otros espacios urbanos
Descubre las calles más bonitas de Barcelona
Las calles de Barcelona con los nombres más raros
En una ciudad con más de 4.500 vías públicas, hay una calle que destaca por ser la más corta de todas. Se trata de la calle de l’Anisadeta, oficialmente la calle con menos longitud de Barcelona, con tan solo cuatro metros.
Esta diminuta vía se encuentra en el barrio del Born, en el distrito de Ciutat Vella, dentro del barrio de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. La calle pasa fácilmente desapercibida, ya que se camufla en un rincón de la plaza de la basílica de Santa Maria del Mar, justo en el punto donde comienza la calle dels Canvis Vells.
Un nombre con historia
El curioso nombre de esta calle tiene raíces históricas. Diversas fuentes apuntan a que proviene de una antigua taberna del siglo X conocida como Ca la Nisadeta, donde se servía una bebida popular entre los trabajadores portuarios de la época: anís con agua fresca, coloquialmente llamada "anisadeta".
De la calle más corta a las más largas
Mientras que Anisadeta ostenta el récord por su corta extensión, en el otro extremo se encuentran las vías más extensas de la ciudad. Oficialmente, la Ronda Litoral (B-10) sería la calle más larga de Barcelona, con más de 15 kilómetros de recorrido. Le sigue la Ronda de Dalt (B-20), con casi 12 kilómetros de longitud. En tercer lugar, se encuentra la Gran Via de les Corts Catalanes, con 9,6 kilómetros.
En total, Barcelona cuenta actualmente con 4.664 vías públicas, que incluyen calles, avenidas, plazas, jardines, caminos, parques y otros espacios urbanos.
