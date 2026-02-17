Barcelona reafirma la concesión millonaria de los chiringuitos de playa pese a las críticas de la oposición

La reciente adjudicación de la explotación de los chiringuitos de playa para el periodo 2026-2029 se saldó con una oferta vencedora que por primera vez superó el millón de euros y con algunos recursos de los afectados por presuntas incidencias en el procedimiento. El grupo municipal de Junts per Barcelona exigió la comparecencia en la Comisión de Ecología Urbana, Movilidad y Vivivenda de este martes, de la teniente de alcalde Laia Bonet para dar explicaciones del proceso. La concejala junto a la gerente de Serveis Urbans, María Sonia Frias, han afrimado que el proceso siguió estrictamente la normativa, descartando que el conflicto pueda tener consecuencias jurídicas. De ese modo, la concesión sigue adelante, pese a los precios récord de algunos chiringuitos y a la exclusión de varios operadores.

El concejal de Junts Arnau Vives aprecia "arbitrariedad" en el desenlace del concurso público, por lo que su grupo pidió que Bonet aclarase los criterios aplicados, las gestiones que estaba haciendo el ayuntamiento para la subrogación de los trabajadores cuya empresa había sido descalificada tras 25 años operando en el litoral, y los detalles de la ponderación económica, dado que el consistorio se comprometió a acabar con la "subasta encubierta" de otras ediciones, según el edil. Este año estaban en juego 11 chiringuitos y 3 lotes de tumbonas y parasoles.

Vives ha criticado que "se contradigan los compromisos municipales" que lo sucedido pueda tener "consecuencias jurídicas" para Barcelona y económicas para los operadores no seleccionados.

Bonet ha replicado que el ayuntamiento --a instancias de Junts y el Gremi de Restauració-- acordó "apostar por la calidad" y primar criterios de "valor añadido", como la contratación de parados o personas con discapacidad, la formación de género, el idioma catalán, asumir un tope de precios en las consumiciones y apostar por productos de proximidad, entre otros. El peso de la oferta económica pasó a representar un 15% de la valoración, frente al 35% de anteriores adjudicaciones. No obstante, ello no evitó que algunos operadores disparasen sus ofertas, como la empresa que abonará más de un millón de euros por temporada en un chiringuito de Sant Sebastià, entre otras. La teniente de alcalde ha destacado que 4 de los ganadores no representaron la oferta más alta de su posición y ha lamentado que se cuestionen los criterios que se pactaron previamente.

Procedimiento que no se puede modificar

En el concurso, fue muy polémica la exclusión de siete empresas antes de siquiera de considerar su propuesta, porque adjuntaban un plan de los lavados de discapacitados que no cumplían las medidas obligatorias. El proveedor de este servicio entregó por error a algunos de sus clientes los planos erróneos, mientras que a otros operadores sí les facilitó los adecuados, como informó este diario. Pero los primeros quedaron descartados, por lo que han recurrido administrativamente. Entre ellos figura la empresa cuyo personal ahora se ha quedado sin trabajo, ya que se trataba de personal fijo discontinuo.

La gerente de Servicios Urbanos y de Mantenimiento del Espacio Público ha relatado cómo se realiza el proceso. Los aspirantes presentan tres sobres, siendo el primero el que acredita la solvencia y capacidad para asumir la explotación de los chiringuitos o servicios. En uno de los casos, este sobre incluyó datos que solo podían ir en el segundo sobre (cuya valoración suponía hasta 14 puntos), por lo que fue retirado de entrada. En el resto de casos, las dimensiones del lavabo adjuntadas erróneamente vulneraban la ley y código de Accesibilidad de Catalunya, ha subrayado Frías, "de obligado cumplimiento". Según ha detallado, había que cumplir los pliegos desde el momento de la presentación para dar un "trato igualitario" a todos los participantes, de modo que no se contempla la opción de posterior modificación de dicho requisito. El tercer sobre contenía aspectos de valoración automática, hasta los 85 puntos.

Por otro lado, la gerente ha aclarado que en el caso de los chiringuitos, que se consideran "explotación de autorizaciones de ocupación temporal" en el litoral, no se aplica la subrogación de trabajadores, siendo una normativa distinta al resto de la ciudad. Algunos afectados querían asistir a protestar a la comparecencia, pero no han podido por lo restrictivo de la afluencia.

Finalmente, desde ERC han defendido el cambio de modelo, pese a que conviene "afinarlo" y evitar que la aportación económica sea determinante. El PP ha exigido máxima transparencia y VOX ha señalado que habrá que supervisar de cerca la aplicación de todos los conceptos durante la vigencia de la adjudicación.