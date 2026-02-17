Barcelona exhibe estatuas que guarda en Nou Barris: un Discóbolo, un general franquista y una fuente de la Rambla

Hay visitas que resultan muy ilustrativas de dónde coloca la vida y la muerte a las personas. Ya puedes ser un ganador, un héroe en vida, alguien que reciba homenajes y en honor de quien se levanten estatuas, que con el tiempo lo más probable es que nadie recuerde de quién era esa figura triunfal y que acabe encerrada en un almacén.

En este caso, en el Almacén de Patrimonio de Canyelles del Ayuntamiento de Barcelona, en la Via Favència, donde este lunes se ha iniciado la primera edición del Open Barri de invierno, una nueva rama del 48h Open House Barcelona que mostrará a la ciudadanía hasta el 1 de marzo 30 espacios que integran el patrimonio urbanístico de Nou Barris: edificios residenciales, iglesias, ‘masies’ y también los llamados espacios ocultos, y entre estos últimos figura el Almacén de Arte Público de Canyelles. Habrá un Open Barri de Primavera, centrado en La Marina, y uno de verano, sobre Vallvidrera.

Franco fue decapitado aquí

Miquel Zuzama, director de Programación de 48 Open House, explica que este nuevo formato permite incrementar los espacios que se muestran y no centrarse solo en el Eixample o Ciutat Vella: “La gente nos pedía más Open House, y hemos logrado que venga a otros barrios. Hemos podido colaborar con muchísimas entidades, hablar con vecinos”. Y la apuesta por esos otros barrios es clara: en el 48h Open House de octubre pasado estaban incluidos cinco edificios de Nou Barris, y ahora son más de 30 los lugares visitables de esta zona de Barcelona. Seis son espacios ocultos, como este almacén, con visita con experto e inscripción previa. 28 edificios tendrán puertas abiertas el fin de semana del 28 de febrero y el 1 de marzo; no hay que apuntarse antes para visitarlos.

Las explicaciones de la visita del almacén de Canyelles las da Marta Piera, arquitecta e historiadora del arte. Relata que ahora el espacio reservado para las estatuas es más grande: antes tenían una sala más pequeña, en estas mismas dependencias, en las que en algún momento de 2013 alguien decapitó la estatua ecuestre de Franco obra de Josep Viladomat. “No fue con una radial”, como se dijo, explica Darwin Molina, empleado del almacén desde hace 14 años, que quiere citar a sus antecesores, empleados que estuvieron más de 40 años en el oficio y se lo enseñaron “todo”: “Manuel Martínez e Hilario Arias”. Y precisa lo de Franco: fue a golpe de maza. Nunca se ha recuperado esa cabeza, aunque los Mossos investigaron. Quizá ahora decore algún comedor.

Estatuas condenadas a perpetuidad

El Franco descabezado, como el marqués de Comillas, Antonio López, bajado de su pedestal por la alcaldesa Ada Colau por su actividad como negrero, están en otro almacén, en la Zona Franca. Molina ha visto entrar muchas de las estatuas que hay en la sala: “Esta la sacamos por obras, volverá cuando el mercado provisional de la Abaceria sea retirado. Esta ya no volverá nunca a la calle”, aventura Molina.

Se refiere a una estatua altísima del General Moscardó, un general franquista héroe de la Guerra Civil Española, como integrante del bando nacional, por defender el Alcázar de Toledo. Pero ahora Moscardó está cubierto con un plástico que apenas permite verle, con una nota que indica que fue sacado de la calle Lleida. Hace años de ello, antes de los Juegos de 1992.

Minerva, Discóbolo

Piera ha elegido unos cuantos de los elementos para hablar de ellos a la decena de visitantes de esta sesión. La historiadora dedica unos 45 minutos a cada grupo. “Esto es un almacén de entrada y salida, muchos elementos vienen porque se está arreglando algo en la ciudad y se retiran, se renuevan y se devuelven”, dice. Destaca el Discóbolo y la Minerva que conviven de lado en una parte del almacén. El Discóbolo fue colocado en el lo que hoy es el Estadi Lluis Companys. Cuando fue reformado para los Juegos Olímpicos de 1992 fue retirado. “El Discóbolo busca casa”, afirma. Porque aquí las estatuas o vuelven a la calle, o van a un museo o viven la suerte que parece destinada al General Moscardó: reclusión a perpetuidad. También hay alguna por identificar.

De la Minerva, que estaba donde ahora se levanta el monumento a Pitarra, también en la Rambla, Piera afirma: “No volverá a su emplazamiento original”. Es candidata a acabar en el MNAC. Otras dos estatuas del almacén, obras de Josep Clarà y Pau Gargallo estaban en la fuente de la parte norte de la plaza de Catalunya. El agua las dañaba y ha tocado retirarlas y colocar réplicas.

Noticias relacionadas

Esculturas inesperadas

Entre todas las estatuas destaca por su colorido la de un niño hecho en rojo, que recuerda a otra del mismo color, obra de James Colomina, un oso de peluche y un niño, que fueron colocados en el pedestal de la hoy plaza de Idrissa Diallo, del que había sido desalojado Antonio López. El oso y el niño ya no están aquí. Colomina vino a buscarlos un día. “Se los llevó en patinete”, apostilla Darwin Molina. Su historia recuerda a las figuras de Freddy Mercury y Montserrat Caballé colocadas por un escultor ucraniano en Montjuïc, y ya retiradas de la vía pública por el distrito. La narración de Marta Piera concluye y la gente se va, dejando en el almacén a las estatuas que volverán a la calle, a las que acabarán en un museo y al General Moscardó, plastificado y olvidado.