Barcelona promete aumentar la oferta de cursos de catalán y ofrecer 6.000 plazas más

La escasez de plazas para los cursos de catalán en Barcelona excluye cada año a centenares de personas que quieren aprender el idioma, a menudo recién llegados de otros países. En el segundo trimestre de este curso, 1.714 demandantes se han quedado sin opción de acudir a las clases en la capital catalana. En noviembre de 2024, en la lista de espera figuraban 3.641 solicitantes. Ante la insuficiencia habitual de oferta ante una demanda que admite que es creciente, el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado este martes que el Centre de Normalització Lingüística -que depende de la Generalitat- brindará 6.000 plazas más por curso.

“Trabajamos un nuevo acuerdo de financiación para incrementar plazas y aulas, consolidando una inversión de tres millones de euros anuales al final del mandato”, ha explicado la comisionada del catalán en Barcelona, Marta Salicrú. La cargo municipal lo ha comentado durante la comisión municipal de servicios sociales, en que el gobierno del PSC ha aceptado un ruego de ERC para elaborar un plan de urgencia para responder al aumento de peticiones de cursos de catalán por parte de inmigrantes que pueden acogerse al próximo proceso extraordinario de regularización. De entrada, el consistorio estima que al menos 24.000 vecinos de la ciudad podrán legalizar su estancia.

Salicrú ha dicho que las 1.714 solicitudes para aprender catalán en Barcelona que no se han podido aceptar se acercan al 6% de lista de espera estructural que el Departament de Política Lingüística calcula. “Una lista de espera del 0% es casi una entelequia pero nos queremos acercar”, ha expresado. Ha añadido que, al margen de las clases del Centre de Normalització Lingüística, se han subvencionado 93 cursos de 28 entidades de la urbe. La comisionada ha postulado que la enseñanza de catalán como parte de la acogida a inmigrantes es una “prioridad para la cohesión y la igualdad de oportunidades”.

El concejal Jordi Castellana (ERC) ha coincidido y ha recalcado que la regularización aprobada por el Gobierno de España es “una oportunidad clara” para que extranjeros que residen en la ciudad a la espera de obtener el permiso de residencia obtengan derechos. Los republicanos han abogado por incrementar la oferta de cursos, homologar a entidades que se prestan a enseñar catalán y medidas para que los alumnos completen el itinerario para aprender la lengua.