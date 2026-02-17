Barcelona refuerza sus semáforos con más de 1.000 baterías para que no fallen en futuros apagones

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este martes el nuevo contrato de mantenimiento y reparación de las instalaciones de regulación del tráfico para el periodo 2026-2028, que incluye, entre otras actuaciones, la instalación o sustitución de baterías para que los principales semáforos de la ciudad sigan funcionando en caso de apagón. El consistorio ha dado luz verde al contrato con un presupuesto estimado de 34,3 millones de euros (sin IVA), lo que supone un incremento de unos 2,5 millones de euros anuales respecto al actual.

La adjudicación, con una duración inicial de dos años y posibilidad de prórroga por otros dos, se centra en el mantenimiento y la reparación de los 39.772 semáforos que hay distribuidos en 1.805 cruces de la capital catalana, incluidos los adaptados para personas con discapacidad visual. Además, abarca el mantenimiento de nuevas pilonas retráctiles antiterroristas, cámaras de supervisión del tráfico, paneles informativos y las mencionadas baterías o sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI), con el objetivo de garantizar el buen funcionamiento de todos los equipos.

Prevención ante apagones

El ayuntamiento quiere evitar que se repita la escena de semáforos apagados y conductores y peatones improvisando como ocurrió en el apagón del 28 de abril de 2025. Por ello, el contrato incluye la instalación o sustitución de 1.121 baterías, que se colocarán primero en aquellos semáforos situados en cruces de la red básica de la ciudad.

Así, Barcelona se pone las pilas para garantizar que los semáforos sigan funcionando con Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI): "Ya lo vimos el día del apagón", ha recordado la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, en una comparecencia ante los medios en la que ha subrayando la necesidad de anticiparse ante posibles nuevos cortes eléctricos.

Caos de tráfico el día del apagón en Barcelona / Jordi Otix / EPC

Pilonas antiterroristas

El contrato incorpora el mantenimiento de 81 nuevas pilonas retráctiles antiterroristas, instaladas en los últimos años en puntos estratégicos como la plaza de la Catedral, la Via Laietana, la calle Jaume I, La Rambla y el Portal de la Pau, con el objetivo de reforzar la seguridad.

Desde el atentado de La Rambla de 2017 y a raíz de que Catalunya elevara el nivel de alerta antiterrorista a 4 sobre 5, el Ayuntamiento de Barcelona ha ido colocando este tipo de dispositivos en varios puntos clave de la ciudad. Además, en calles que se están reformando, estas pilonas están sustituyendo a otros elementos de protección, como jardineras, según fuentes municipales consultadas por este diario.

Bolardos en la Rambla de Barcelona / Jordi Otix (archivo)

En este contexto, la empresa encargada del mantenimiento deberá mantener un stock mínimo de repuestos para garantizar rapidez en la sustitución del material que quede obsoleto o se averíe.

Asimismo, el contrato del servicio incluye revisiones preventivas periódicas, limpieza y corrección de anomalías. "Con este nuevo contrato profundizamos en la prevención, anticipándonos antes de que las cosas se estropeen", ha insistido Bonet.

También se establece que, cuando se produzcan incidencias imprevistas que afecten al funcionamiento de los equipos, las reparaciones deberán poder realizarse las 24 horas del día, los 365 días del año.

Ahorro energético y económico

Todos los semáforos de Barcelona funcionan desde el 2024 con tecnología LED, tras su completa renovación. Según datos del consistorio, este cambio ha reducido el consumo diario de electricidad de 46.000 kWh a 10.000 kWh y ha evitado la emisión de 18 toneladas de CO₂ al año. También se calcula que ha generado un ahorro económico mensual de más de 66.000 euros.

"En 2001, casi todos los semáforos funcionaban con bombillas tradicionales; ahora el 100% son luces LED", ha destacado Bonet.

Desde el ayuntamiento también han anunciado que, dentro del marco del Pla Endreça, durante este año se mejorarán 453 cruces semaforizados, y entre 2025 y 2027 se prevé un total de un millar de intervenciones de renovación de LEDs, sustitución de acometidas eléctricas e instalación de reguladores conectados por fibra óptica para mejorar la telegestión.

Casi 40.000 semáforos y otras instalaciones

El grueso del contrato se centra en el mantenimiento de los 39.772 semáforos que hay en toda Barcelona, que están distribuidos en 1.805 cruces; pero también incluye cámaras de supervisión, paneles informativos y otros sistemas de control. Este es el listado completo de instalaciones incluidas en el contrato de 2026-2028:

13.572 semáforos para personas invidentes

1.610 cruces con semáforos para personas invidentes

1.660 cruces centralizadas

1.121 sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI)

18.257 soportes

737 puntos de medida

67 pilonas de control de acceso

139 cámaras de supervisión

47 paneles informativos

La licitación se ha dividido en dos lotes, correspondientes a las zonas Besòs y Llobregat, e incorpora criterios de contratación pública sostenible. Según el consistorio, estas instalaciones de regulación del tráfico son "clave" para la movilidad y la seguridad vial, y este nuevo contrato busca garantizar "la eficiencia, la rapidez de actuación y la seguridad de conductores y peatones".