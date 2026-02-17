Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El antiguo peaje de la Roca se convertirá en un área de servicio con cargadores ultrarrápidos en la AP-7

El espacio funcionará como punto de recarga para coches eléctricos e incluirá tiendas, restaurantes y zonas verdes

Chequeo a la AP-7: la gran autopista del Mediterráneo acumula más de 100 desperfectos

Barcelona refuerza sus semáforos con más de 1.000 baterías para que no fallen en futuros apagones

El peaje de La Roca en la AP-7, después de la retirada de los peajes.

El peaje de La Roca en la AP-7, después de la retirada de los peajes.

Gisela Macedo

Gisela Macedo

Barcelona


El antiguo peaje de la AP-7 en la Roca del Vallès (Barcelona) tiene los días contados como espacio abandonado. El Gobierno central ha anunciado que lo convertirá en una gran electrolinera y área de servicios de nueva generación, que formará parte de un proyecto para desplegar puntos de recarga ultrarrápida en las principales autopistas y autovías del país.

El proyecto, impulsado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, tiene como objetivo reutilizar antiguos espacios infrautilizados de la red viaria para acelerar la transición hacia la movilidad eléctrica. Por ello, además de la instalación prevista en la provincia de Barcelona, se construirán nuevas áreas de servicio en Zaragoza, Madrid, Cuenca, Valencia, Córdoba, Asturias y Cantabria.

De peaje a electrolinera

El Ministerio destinará 16,40 millones de euros (IVA incluido) a transformar el antiguo peaje de La Roca en un nuevo área de servicio doble, equipada con estaciones de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos. La Dirección General de Carreteras ya ha obtenido para el proyecto un permiso de conexión eléctrica de 3.000 kW.

Además de los cargadores, el complejo de La Roca, que abarcará los dos márgenes de la autopista, incluirá zonas de estacionamiento para vehículos ligeros y pesados, tiendas y establecimientos de restauración, máquinas expendedoras, aseos, zonas verdes y un parque infantil, todo ello con acceso libre y gratuito, según detalla el Ministerio.

Planta esquemática de la nueva área de servicios de la Roca

Planta esquemática de la nueva área de servicios de la Roca

Proyecto en marcha

El pasado 4 de febrero, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial del Estado la aprobación del anteproyecto y el estudio de viabilidad del área de La Roca. Tras esta aprobación, el Ministerio licitará los contratos de concesión de obras para que empresas privadas redacten los proyectos constructivos y se encarguen posteriormente de la construcción y explotación de las áreas de servicio.

Ocho áreas de servicio

La reconversión de La Roca del Vallès formará parte de una red de ocho nuevas áreas de servicio que se desplegarán en algunas de las principales vías del país: A-2, A-3, A-4, AP-7 y A-8, repartidas por las provincias de Zaragoza, Barcelona, Madrid, Cuenca, Valencia, Córdoba, Asturias y Cantabria.

Todas ellas formarán parte de un programa piloto estatal valorado en 94,5 millones de euros, que pretende contribuir a la descarbonización del transporte, atraer inversión privada en infraestructuras de recarga eléctrica y mejorar la experiencia de los usuarios de la red viaria, según ha informado el Ministerio, que también señala que el proyecto se alinea con el Reglamento (UE) 2023/1804, que obliga a los Estados miembros a desplegar una red suficiente de infraestructuras para combustibles alternativos en las principales vías.

Nuevas áreas de servicio

Nuevas áreas de servicio

Futuro eléctrico

En 2021 se desmontó el peaje de La Roca, una de las barreras más antiguas de la red viaria catalana y, durante décadas, un escenario de grandes atascos. Ahora, ese mismo espacio situado en el kilómetro 129 de la AP-7, se prepara para una nueva etapa con unos usos totalmente distintos.

“El objetivo es dar un impulso inicial para dotar a las carreteras españolas de puntos de carga eléctrica y facilitar la transición hacia combustibles no fósiles”, subraya el Ministerio en un comunicado. Una vez estén en marcha y se analice el funcionamiento de estas ocho primeras áreas, la Dirección General de Carreteras decidirá si el modelo se extiende a otras zonas del país.

