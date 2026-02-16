Vilanova oficializa el récord del Diumenge de les Comparses con más de 11.000 parejas inscritas

Unas 11.000 parejas han protagonizado este Diumenge de Comparses en Vilanova i la Geltrú, una de las citas marcadas en el calendario del Carnaval y una de las más importantes del año en la ciudad. La celebración ha logrado un récord de participación, en una jornada que ha llenado la plaza de la Vila de caramelos con siete guerras entre las 9.119 parejas adultas registradas, una más juvenil y otras cuatro infantiles. Este año se ha ampliado el aforo para garantizar el buen desarrollo del acto. En esta ocasión, el 'ecocaramel' ha vuelto a tener presencia como apuesta por la sostenibilidad y el compromiso ambiental del Carnaval. El Carnaval 2026 de Vilanova tiene un presupuesto de cerca de 254.000 euros, cifra que supone un 15% más que el año pasado.

La jornada ha arrancado temprano, con la salida de las Comparses desde las sedes de las entidades con rumbo a la plaza de la Vila. A su paso, los participantes han dejado un rastro evidente de caramelos y sus envoltorios, que han ido creando una alfombra allá donde pisaban, sobre todo cuando se encontraban con otras comparsas, donde el intercambio de caramelos se ha intensificado, eso sí, de manera moderada por lo que aún quedaba por delante.

En la plaza de la Vila, a las 11:30 horas se ha hecho la primera guerra, la juvenil, para dejar paso al mediodía a las siete guerras entre Comparsas de adultos. Los participantes, una mayoría de mujeres con los tradicionales claveles y mantones de Manila, y los hombres con barretina y, según la Comparsa, faja, chaleco o americana, han iniciado en cada guerra la entrada en la plaza de manera festiva, con el tradicional sonido del Turuta, la música icónica del Carnaval de Vilanova que este año celebra el centenario de su composición.

Lanzamiento de caramelos y confeti durante el Diumenge de Comparses del Carnaval de Vilanova i la Geltrú / ACN

El punto álgido, sin embargo, ha llegado con el visto bueno para empezar una guerra dulce, a la par que a veces dolorosa. Los caramelos han empezado a volar por el cielo, a ambos lados de la plaza e incluso en dirección al balcón del Ayuntamiento. Los participantes se han cubierto con mantones y barretines, así como con gafas de sol. "Es un día que vivimos con mucha intensidad los vilanovenses, lo esperamos todo el año", ha explicado el alcalde, Juan Luis Ruiz, que ha destacado la fuerza que ha cogido la fiesta, en el marco de los actos de Carnaval. "Este año somos más, hemos batido un nuevo récord, y cada vez hay más gente que quiere participar de esta fiesta, que es única", ha añadido.

En este sentido, ha destacado que en la ciudad los vecinos tienen integrada la fiesta del Carnaval desde pequeños, pero su carácter genuino ha hecho que se haya convertido en una cita atractiva para la gente que no es del municipio. "Cada vez más gente de fuera quiere disfrutar de nuestro Carnaval", ha concluido el alcalde. La cita ha contado con invitados de excepción, como el presidente del parlament, Josep Rull, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, o el vicepresidente del AMB, Damià Calvet, así como actores como Jordi Ríos y Sergi López, entre otros.

Viento y lluvia al inicio del Carnaval

La de este domingo es una de las citas destacadas del Carnaval de Vilanova, que arrancó jueves con la Merengada y siguió el viernes con el Arrivo, que este año ha conmemorado el medio siglo de su recuperación. Ambos actos se vieron afectados por el viento y la lluvia, que obligaron a atrasar unas horas su arranque.

"Todo se ha podido reconducir, el jueves, fruto de la alerta por viento, adecuamos los horarios, el resto ha funcionado con más o menos normalidad, y este domingo ha hecho un tiempo espectacular", ha destacado el alcalde. El sábado fue el turno de Carnestoltes y las Concubines, protagonistas de un recorrido por mercados, calles y plazas. Los abanderados de las Comparsas compiten en esta cita para demostrar quién tiene más destreza ondeando el estandarte de su entidad. Ya de cara a este lunes, el Ball del Paperet para los niños y el duelo entre entidades en forma de Coros concentrarán la atención de los actos. El martes por la noche será el turno del pasacalle del Vidalot, y el miércoles cerrará la programación el velatorio, la lectura del testamento y el entierro del Rei Carnestoltes.