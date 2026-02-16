La venta ambulante, el consumo de alcohol en la calle y el ruido son las conductas incívicas más denunciadas en Barcelona

Barcelona cuenta desde este domingo con una ordenanza de convivencia actualizada para acabar con el incivismo con sanciones más elevadas. Para aplicarla, la Guardia Urbana ha puesto en marcha un dispositivo especial con mayor presencia en los puntos de la ciudad en los que se ha constatado más quejas desde la ciudadanía. El intenten dente mayor de la Guardia Urbana, Pedro Velázquez, ha señalado que se reforzará la vigilancia con agentes uniformados y de paisano en toda la ciudad, especialmente en zonas de ocio y puntos como plazas y parques en los que hay concentración de 'botellón', se producen pintadas o hay ruidos que molestan a los vecinos.

El año pasado la Guardia Urbana gestionó 422.798 incidentes a través del teléfono de emergencias 112, lo que supone un 5,2% más que en 2024. Casi un 25% eran conductas que tensionaban la convivencia y que originan molestias en el espacio público (como venta ambulante, consumo de alcohol o ruidos), junto a las relacionadas con animales o locales de concurrencia pública.

Además, también se produjeron 114.528 denuncias por conductas incívicas en la ciudad. La más denunciada, con un 47,6%, es la venta ambulante y el 80% de estos casos son actos por abandono de material en la calle, ya que cuando los vendedores, mayoritariamente los 'lateros', ven a los agentes salen corriendo y dejan los objetos que comercian irregularmente. Un 35,5% de las denuncias es por consumo de alcohol en la vía pública, un 7,36% es por contaminación acústica y un 5,8% es por hacer necesidades fisiológicas en la calle.

Velázquez ha remarcado que la nueva convivencia responde a "la necesidad clara de reducir las conductas incívicas" en Barcelona así como garantizar la seguridad ciudadana con "una herramienta actualizada". Por eso, la policía actuará "con la máxima intensidad" cuando se detecte la presencia de más gente en el espacio público y establecerá "puntos de vigilancia" en zonas las que se ha constatado el consumo de alcohol, venta ambulante, pintadas, más ruido o actos vandálicos.

El consistorio también asegura que se hará una respuesta "coordinada" con otros servicios municipales, como los sociales, a estos actos incívicos. El objetivo es reducirlos, ya que inciden en la percepción de seguridad que tiene la ciudadanía, según el intendente mayor de la Guardia Urbana.

Los agentes disponen de 50 datáfonos para cobrar algunas de las sanciones por incivismo de forma inmediata, tanto para los no residentes como para los vecinos, y está estudiando que se pueda hacer por bizum junto a otros métodos de pago. Velázquez ha recordado que una de las sanciones que más rápido se abonan son por el consumo de alcohol y que de todas las denuncias interpuestas en 2024, el 53% están pagadas.

La nueva ordenanza establece sanciones de 100 a 3.000 euros en las situaciones que agravan la convivencia. La más castigada son las 'rutas alcohólicas' al generar ruido en la calle, consumo de bebidas y molestias vecinales. También se castigan con 750 euros miccionar en "puntos sensibles" como calles, entornos con lavabos públicos o zonas de ocio, no diluir el pis de los animales, grafitis, o el ruido en zonas acústicamente tensionadas con 3.000 euros.