Llegan las primeras piezas de la tuneladora de la L8 al pozo de Gran Via en Barcelona

Las primeras piezas de la tuneladora de la línea L8 han llegado este lunes al pozo de la Gran Via de Barcelona. De esta manera, la Generalitat ha comenzado a trasladar algunas partes de la máquina desde Sant Boi, donde estaba pasando las inspecciones técnicas, tal y como estaba previsto, ha informado el Departament de Territori este lunes.
La primera pieza que ha llegado al pozo de ataque corresponde a una parte del escudo de cola de la máquina, y se prevé que en marzo se trasladen las primeras partes de la rueda de corte. En total, la tuneladora tendrá una longitud de cerca de 100 metros y un diámetro de excavación de 10,6 metros. Está previsto que comience a perforar el subsuelo de esta zona de Barcelona este verano.
La máquina se introducirá en el pozo de la Gran Via en dos tandas: la primera con cuatro remolques y la segunda con dos más. Entre ambas fases habrá una parada para completar el montaje de la tuneladora, pero cuando esté totalmente lista perforará de manera ininterrumpida los 3,6 kilómetros de túnel. El plazo previsto de ejecución es de unos 13 meses.
Asimismo, Territori ha informado de que continúan los trabajos de construcción de la estructura interior del pozo y, a partir de la primavera, se prevé completar, por fases, el montaje de la nave acústica para minimizar el impacto sobre los vecinos.
En paralelo, en la zona del parque de Joan Miró se montará en marzo la microtuneladora encargada de construir una pequeña galería bajo la calle de Llança, entre la Gran Via y la calle Diputació. Esta galería facilitará la extracción de la tierra proveniente de la excavación del túnel mediante una cinta transportadora.
