Territori invertirá siete millones de euros en la mejora de los talleres y cocheras de Can Boixeres de la L5 del metro

Adecuar la línea L5 del metro de Barcelona a "las necesidades de demanda actuales y futuras". Este es el objetivo de las actuaciones que Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica tiene prevista llevar a cabo en los talleres y cocheras de Can Boixeres, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). Territori ya ha licitado las obras, que comportarán una inversión de siete millones de euros. Los trabajos deberán ampliar la capacidad de estacionamiento de trenes y adaptar la línea a la realidad de pasajeros actual. En un comunicado, la Generalitat señala que la previsión actual es que los trabajos comiencen el próximo verano y se prolonguen durante 15 meses.

Tal y como consta en los pliegos técnicos de la licitación, en marzo de 2020, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) redactó el 'Estudio de las necesidades de estacionamiento de trenes en las líneas convencionales horizonte 2025', un informe en el que se expone que, dentro del plan de mejora de la oferta que TMB está llevando a cabo, hasta 2025 se preveía la incorporación de 14 trenes adicionales en la L5 con el fin de "aliviar la saturación existente y poder absorber los futuros incrementos de demanda". Con esta ampliación, el número total de trenes alcanzaría 47 unidades. Asimismo, el estudio evaluó la capacidad disponible de estacionamiento de trenes, que en 2020 era de 37 unidades, resultando necesario ampliar dicha capacidad en 10 trenes en la línea 5.

Sin embargo, durante la redacción del proyecto se constató que en el recinto actual de Can Boixeres no era posible estacionar esos 10 trenes adicionales. Así, la solución adoptada para ampliar la capacidad de estacionamiento en las cocheras de Can Boixeres permitirá habilitar espacio para dos nuevos trenes, que se ubicarán en el interior de la nave del taller de vehículos auxiliares ferroviario y dar respuesta a las previsiones de TMB.

De este modo, las actuaciones principales incluirán la habilitación de estos dos nuevos estacionamientos para trenes comerciales, la instalación de nuevas cubiertas y habilitación de vías para vehículos auxiliares ferroviarios, la ampliación de espacios de almacenamiento y la instalación de placas fotovoltaicas por autoconsumo en las nuevas cubiertas

Esta obra se enmarca en las actuaciones que el Departament de Territori desarrolla en instalaciones de la red de metro; "un conjunto de obras, a menudo menos visibles, pero también clave para la mejora del sistema de transporte, con el objetivo de hacer más eficiente el mantenimiento del material móvil, mejorar el nivel de servicio a los usuarios, facilitar el incremento de oferta previsto para los próximos años y garantizar un buen estado de la red", sostiene la Generalitat.

En este sentido, recientemente ha ampliado los talleres y cocheras de Sant Genís de la L3, con una inversión de cerca de 18 millones de euros. En su escrito, el Departament también remarca que en la actualidad tiene en ejecución trabajos de renovación del sistema de señalización de la L4 de metro por valor de 62 millones de euros y de implantación de una nueva tecnología en toda la red, "más moderna y abierta", para los sistemas de operación en remoto, con una inversión de cerca de 22 millones.