Salut prevé que el futuro CAP Sant Josep de L'Hospitalet abra sus puertas a finales de 2029

Hace años que los vecinos de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) reclaman la llegada del Centro de Atención Primaria (CAP) del barrio de Sant Josep, un equipamiento prometido y anunciado en distintas ocasiones y que todavía no ha empezado a materializarse. El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya prevé ahora que el futuro CAP sea una realidad y abra sus puertas en el último trimestre de 2029, es decir, dentro de casi cuatro años.

Así consta en una respuesta parlamentaria que firma la consellera de Salut, Olga Pané, a raíz de una pregunta de ERC y en la que Pané recuerda que es una actuación recogida en el Plan de Inversiones en Salud (PAIS) y que se prevé desarrollar a través de la empresa pública Infraestructures de la Generalitat, con un importe total previsto de 14,96 millones de euros. "El anteproyecto del nuevo centro ya se ha cerrado y cuenta con el visto bueno de los profesionales del futuro centro y del ayuntamiento del municipio. Infraestructures de la Generalitat licitó la redacción del proyecto ejecutivo, que ya ha sido adjudicada", remarca la consellera.

Concretamente, la Generalitat de Catalunya licitó la redacción del proyecto para el nuevo CAP Sant Josep de L’Hospitalet en abril de 2024, momento en el que el equipamiento ya iba con retraso respecto a las previsiones iniciales, que apuntaban que las obras comenzarían entre finales de 2023 y principios del 2024. El entonces conseller de Salut, Manel Balcells, reafirmó entonces “el compromiso de Salut con L’Hospitalet”, la ciudad con la mayor densidad poblacional de Europa y en la que las quejas por la falta de servicios y equipamientos son una constante. El CAP de Sant Josep debe así ayudar a oxigenar las urgencias y la atención primaria de un área cava vez más densa y con un envejecimiento de la población creciente.

Así, el nuevo centro debe ubicarse en un solar cedido por el Ayuntamiento de L'Hospitalet entre las avenidas de Josep Tarradellas e Isabel la Catòlica. Ocupará un espacio de más de 5.000 metros cuadrados y, cuando se anunció la licitación, se señaló que el espacio integrará el equipo de Atención Primaria Sant Josep y el servicio de Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) del municipio, además de un CUAP, una base del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) y espacios para el Banc de Sang i Teixits.

Dos fases

En su respuesta al Parlament de catalunya, Pané explica que la construcción del nuevo centro se prevé realizar en dos fases. De este modo, la primera corresponde a las obras de arqueología, que se licitarán una vez finalice el proyecto de arqueología actualmente en redacción. "Se trabaja con la previsión de que esta primera fase de obra se pueda iniciar a finales de 2026", apunta la consellera.

A su vez, Olga Pané señala que el proyecto ejecutivo correspondiente a la segunda fase de la construcción del futuro CAP "se está redactando" y "se prevé que esté terminado y supervisado en el transcurso del último trimestre de 2026". Este calendario situaría el inicio de las obras en el segundo trimestre de 2027, es decir, tres años más tarde de lo previsto. "La finalización, el equipamiento y la puesta en funcionamiento se situarían en el cuarto trimestre de 2029", concluye.