Nueva fiebre del gimnasio en Barcelona con el entrenamiento de fuerza como protagonista: pesas, pilates y supermáquinas

Lejos de haberse acostumbrado a los entrenos en casa durante la pandemia, los barceloneses han regresado en tromba a los gimnasios y centros deportivos de la ciudad, con una oferta cada vez más diversificada y amplia para entregarse al fitness e infinitas actividades. A la nutrida oferta municipal de la ciudad se suma un dinámico sector privado que no deja de proponer novedades para tentar a la población en un momento en que las redes sociales se han convertido en el mejor amplificador de la vida sana, la nutrición y la importancia de hacer ejercicio. Si hace 20 años el aeróbic y el step protagonizaban la parrilla de clases de un gym urbano, ahora la fuerza y musculación suponen el primero de los mandamientos, no ya para 'cachas', sino como sinónimo de cuerpos tonificados y saludables. Pero las tendencias del 2026 van mucho más allá.

Barcelona no tiene cifras oficiales actualizadas sobre la práctica deportiva en la ciudad, porque el último informe municipal data de 2022. Y aunque mostraba que más del 66% de la población realiza algún tipo de actividad al respecto, también reflejaba un descenso de cinco puntos que se atribuía sobre todo a la covid y el cambio de hábitos que trajo el confinamiento, con los equipamientos cerrados. A los centros les costó recuperar la confianza de sus usuarios, pero en los dos últimos años han retomado el pulso.

Entrenamiento libre con pesas en Basic-Fit. / EP

Gerard Figueras, subdirector del grupo DiR, con 20 clubes y unos 90.000 socios, señala que la Generación Z ha entrado con fuerza en los gimnasios, con el mantra de cuidar la forma física y la salud, amplificado por las redes sociales y la presión de "sentirse bien". Se impone el ocio 'healthy', relata, subrayando que esa franja joven busca "fuerza y espejos". La imagen es importante y también los estímulos para entrenar, de la música a los televisores que pueblan las zonas de ejercicio, como han desplegado en la reforma del DiR Tuset, como informa este diario.

Su nuevo espacio Hammer Strength es un ejemplo de la tecnificación de los entrenamientos muy enfocados en fortalecerse. Pero entre las 28.000 clases mensuales en DiR, entre presenciales y retransmitidas, tienen claro también que las dirigidas de cardio, de musculación con pesas y nuevas opciones con baile como el barre, además del 'boom' del yoga, tienen un público entregado.

Entrenamiento de remo en DiR Tuset. / Sara Giménez / David Vilalta

La motivación principal de los barceloneses es mantener la salud --según la encuesta del ayuntamiento-- en un 66,7% de los casos, siendo mayoría (37%) los que practican entre tres y cuatro veces por semana, incluyendo actividad al aire libre. Otra cosa es la asistencia al gimnasio, sagrada para algunos, pero mínima para otros, y que varía mucho según la edad.

En cualquier caso, la competencia crece en el ámbito de los centros privados, porque conviven grandes clubes como DiR de origen local (desde 1979) con enfoque muy barcelonés y actividades muy variadas, con el progresivo despliegue de cadenas de bajo coste (habitualmente de marcas foráneas a partir de fondos de inversión) con la fórmula más 'mainstream' para usuarios que buscan servicios básicos de entrenamiento. A la par, afloran minigimnasios muy especializados para públicos que buscan experiencias diferentes, o atención muy personalizada en marcas de lujo, como Barry's, que llegó en 2024 a la ciudad.

Un ejemplo del auge de opciones lo muestra la calle de Entença, que aglutina en su tramo medio varios espacios muy dispares. Desde el XFIT Eixample (hay otro en Sant Gervasi) que suma fitness, clases de zumba, hipopresivos, spa y todo un despligue de artes marciales, que nadie adivinaría dese la calle, a modernos espacios como el Templum BCN, training center, donde lo mismo se practica cardio o musculación que boxeo o brazilian jiu jitsu. El primero ha apostado por un modelo muy familiar, donde los niños pueden hacer judo, mientras los progenitores hacen pesas o bailan, por poner un ejemplo.

Entrenamiento de boxeo en XFIT Eixample. / EP

Pilates con reformer

Pero el objetivo de la tonificación muscular y la fuerza ha calado no solo entre los más jóvenes, sino entre los que aspiran a la longevidad en forma. Sobre todo con más mujeres interesadas en el asunto, tanto jóvenes como maduras. Por ejemplo, entrenar la fuerza es hoy en día un mandamiento durante la menopausia. La nueva supersala de Pilates reformer (también con pesas) en el remodelado Dir Tuset que marca la próxima reforma de otros cuatro clubes de la marca lo prueba. Y a lo largo y ancho de la urbe, otros espacios especializados lo corroboran. Las máquinas reformer, para los pocos que aún no las conozcan, son un diseño de Joseph Pilates que combina una plataforma deslizante, muelles y poleas para realizar cientos de ejercicios distintos con intensidad regulable.

“Hace tres años empezamos casi como una apuesta valiente y hoy vivimos una auténtica fiebre del pilates”. Lo dice Teresa de la Fuente, una de las socias junto a Sonia Medina de Iron Studios (Marià Cubí 2). Es una nueva ‘boutique’ de pilates, de las que se multiplican por Barcelona a lo plaga bíblica, con pesas de diseño y máquinas reformer. Estas son “megaformer”, puntualiza ella.

“El fitness está en pleno auge, pero el pilates, y especialmente el reformer, se ha convertido en el nuevo ritual urbano”, asegura Teresa. “Ya no es solo entrenar, es una forma de vivir: parar, conectar, cuidarse y salir sintiéndote más fuerte y alineado”. Es una nueva forma de entender el bienestar. “Buscamos experiencias, comunidad y resultados que se noten por dentro y por fuera –añade Teresa-. Encaja perfectamente en ese estilo de vida más consciente, más estético y más equilibrado. Más que una moda pasajera, es el reflejo de una generación que quiere verse bien, pero sobre todo sentirse bien. Hoy no eres ‘cool’ por estar en la discoteca de moda; eres ‘cool’ por entrenar en el estudio de moda”. Hace apenas un mes que acogieron una de las fiestas secretas de ClandestineMood. Son eventos con lista de espera que han salido hasta en la lista ‘Forbes’.

Servicio de peluquería en el Planet Fitness de Sabadell, que pronto sumará sede en Barcelona. / PF

En otra liga, el segmento de los gimnasios asequibles, el grupo Basic-Fit suma siete centros en la ciudad (21 en el conjunto de Catalunya). Se trata de una cadena original de Países Bajos, que tiene en todo el mundo 1.600 clubes. Su reclamo es el precio, horarios amplios y "un entorno inclusivo para personas de todos los niveles", señala Romain Bisiach, director de Márketing en España. "El enfoque se basa en un modelo de fitness 'self service' con apoyo digital, diseñado para entrenar de forma flexible, sencilla, a tu ritmo y de una manera que te sienta bien".

En cuanto a lo que pide ahora el usuario local, observan "una demanda creciente por el entrenamiento de fuerza y el uso de pesas y maquinaria guiada, combinada con zonas de cardio y entrenamiento funcional". Destaca la recuperación posentreno, que "cobra cada vez más relevancia para los socios, con servicios como los sillones de masaje incluidos". Su público es diverso, pero sobre todo de 18 y 45 años, con amplios horarios a diario.

Barato y con extras

También atentos al presupuesto del usuario, con cuotas por servicios esenciales desde solo 15 euros, Planet Fitness, actualmente presente en Sant Joan Despí y Sabadell, prepara su desembarco este año en la capital. Aterrizará en el edificio Estel del Eixample, con 1.700 m2 y moderno equipamiento y zonas de entreno, recuperación y bienestar, relatan. Sus clases se enfocan en objetivos, "quemagrasa, abdomen-glúteo y fuerza, enseñando a los socios para que puedan desenvolverse solos", agregan.

Noticias relacionadas

Pero entre sus singularidades figura también el plan Premium, que por 27,99 euros añade invitaciones para acompañantes, acceso a barbería y peluquería y a la zona de bienestar, con sillones de masaje incluidos. Coincide en el diagnóstico de la competencia respecto a la fiebre de la práctica de fuerza con pesas y máquinas para trabajar grupos musculares. "Nuestra filosofía es 'No juzgamos', con accesibilidad, bienestar y espacio donde disfrutar el deporte sin sentirse intimidados", remata.