El domingo por la tarde
Los Mossos investigan una agresión a una anciana en Santa Coloma de Gramenet
La policía catalana ha abierto una investigación y por el momento no se descarta ninguna hipótesis
La criminalidad descendió un 5,1% en Santa Coloma de Gramenet durante el año 2025
Los Mossos d'Esquadra investigan la agresión a una anciana este domingo a primera hora de la tarde en Santa Coloma de Gramenet. La agresión tuvo lugar en la avenida de la Generalitat y la mujer fue trasladada de urgencia al hospital.
Según ACN, a la víctima le hicieron un corte en el cuello que le provocó una hemorragia y el ataque habría sido cometido por un hombre, que ahora los Mossos están buscando.
La policía catalana ha abierto una investigación y por el momento no se descarta ninguna hipótesis.
