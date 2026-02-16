Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga médicosServicios mínimos médicosCatalunyaCastellfollit de la RocaSalvador IllaBarcelonaElecciones generalesÚrsula CorberóArturo TorróMulta baliza V-16Muere Mercedes Carbó
instagramlinkedin

El domingo por la tarde

Los Mossos investigan una agresión a una anciana en Santa Coloma de Gramenet

La policía catalana ha abierto una investigación y por el momento no se descarta ninguna hipótesis

La criminalidad descendió un 5,1% en Santa Coloma de Gramenet durante el año 2025

Un vehículo de los Mossos, en una imagen de archivo.

Un vehículo de los Mossos, en una imagen de archivo. / Jordi Cotrina

ACN

ACN

Santa Coloma de Gramenet
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Mossos d'Esquadra investigan la agresión a una anciana este domingo a primera hora de la tarde en Santa Coloma de Gramenet. La agresión tuvo lugar en la avenida de la Generalitat y la mujer fue trasladada de urgencia al hospital.

Según ACN, a la víctima le hicieron un corte en el cuello que le provocó una hemorragia y el ataque habría sido cometido por un hombre, que ahora los Mossos están buscando.

Noticias relacionadas

La policía catalana ha abierto una investigación y por el momento no se descarta ninguna hipótesis.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un juzgado de Barcelona eleva a Europa la ley catalana que blinda el ruido de patios escolares
  2. Sete Gibernau ficha a Dani Pedrosa y Juan Carlos Ferrero como embajadores de su empresa de 'metaciudades' virtuales
  3. Cara y cruz en la Rambla de Barcelona: cierre provisional del histórico restaurante Amaya y estreno en el antiguo Casa Joan
  4. El gigante europeo de los centros comerciales vende la mitad del Splau de Cornellà
  5. Un parque junto a las Tres Xemeneies del Besòs acumula altas cantidades de contaminantes tóxicos bajo tierra
  6. Para repetir': los elogios al mejor restaurante de Cornellà de Llobregat, según Tripadvisor
  7. VIENTO | Cae una gran pérgola en Badalona, láminas del techo del Hospital de Bellvitge y decenas de árboles en L'Hospitalet y Esplugues
  8. El metro y el bus del área de Barcelona superan la barrera de los 800 millones de viajes al año

Salut prevé que el futuro CAP Sant Josep de L'Hospitalet abra sus puertas a finales de 2029

Salut prevé que el futuro CAP Sant Josep de L'Hospitalet abra sus puertas a finales de 2029

Así está la situación de las líneas de Rodalies: con cortes el día que el Govern había anunciado su "repartura total"

Así está la situación de las líneas de Rodalies: con cortes el día que el Govern había anunciado su "repartura total"

Vilanova oficializa el récord del Diumenge de les Comparses con más de 11.000 parejas inscritas

Vilanova oficializa el récord del Diumenge de les Comparses con más de 11.000 parejas inscritas

Loles León recuerda su niñez en Barcelona: "La Barceloneta es humanidad y solidaridad, hogar"

Loles León recuerda su niñez en Barcelona: "La Barceloneta es humanidad y solidaridad, hogar"

Cabify abre su plataforma al taxi y busca seducir al sector con "la comisión más baja del mercado"

Cabify abre su plataforma al taxi y busca seducir al sector con "la comisión más baja del mercado"

Los Mossos investigan una agresión a una anciana en Santa Coloma de Gramenet

Un control rutinario pilla a un conductor sin permiso al volante de un camión de 40 toneladas en Barcelona

Un control rutinario pilla a un conductor sin permiso al volante de un camión de 40 toneladas en Barcelona

Barcelona solo sumó 68 cambios de uso de local a vivienda en 2025 pese a la crisis habitacional