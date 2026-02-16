Los Mossos investigan una agresión a una anciana en Santa Coloma de Gramenet

Los Mossos d'Esquadra investigan la agresión a una anciana este domingo a primera hora de la tarde en Santa Coloma de Gramenet. La agresión tuvo lugar en la avenida de la Generalitat y la mujer fue trasladada de urgencia al hospital.

Según ACN, a la víctima le hicieron un corte en el cuello que le provocó una hemorragia y el ataque habría sido cometido por un hombre, que ahora los Mossos están buscando.

La policía catalana ha abierto una investigación y por el momento no se descarta ninguna hipótesis.