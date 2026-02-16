ERC reclama más cursos de catalán para inmigrantes en Barcelona ante la nueva regularización

ERC defenderá en la comisión municipal de Derechos Sociales de este martes una iniciativa que combina lengua catalana e inmigración, ya que pide más cursos de catalán para inmigrantes en un momento relevante para la situación de muchos de los extranjeros en Barcelona. Dentro de un mes y medio empezará el proceso de regularización extraordinaria anunciado por el Gobierno central. El alcalde, Jaume Collboni, cifra en por lo menos 24.000 los foráneos que viven en la capital catalana y que pueden optar a la medida. En toda España se calcula que medio millón de personas se verán beneficiadas por la regularización.

Pero el portavoz de los republicanos en el consistorio, Jordi Castellana, que es quien ha presentado la iniciativa, un ruego, no se queda solo con la situación actual, porque el problema de la falta de plazas para aprender catalán no viene de ahora. Castellana recuerda en el texto presentado que el catalán actúa como “una herramienta de integración, eje vertebrador y punto de encuentro de la diversidad social, étnica y cultural y un elemento esencial para la cohesión social” y que su aprendizaje es “un derecho y un deber para el conjunto de la ciudadanía”.

45 horas de catalán

El concejal desataca también que “desde hace años” distintos colectivos de inmigrantes y entidades que los representan denuncian que la demanda de cursos de catalán por parte de adultos “supera ampliamente a la oferta del Consorci per a la Normalización Lingüística (CNL), tanto en Barcelona como en el conjunto de Catalunya”, una situación que el texto juzga “especialmente alarmante en el nivel inicial” y que, subraya Castellana, “se repite año tras año”.

Además, el republicano recuerda que la Administración exige un curso de 45 horas de catalán para obtener el informe de arraigo, que resulta imprescindible para regularización de inmigrantes y para lograr un permiso de trabajo y de residencia. La lógica indica que ahora, a puertas de la regularización extraordinaria, habrá un incremento relevante de peticiones de formación en catalán.

El SAIER

El ruego recuerda que el CNL participa de la gestión del Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados (SAIER), que estos días vive una situación criticada por los grupos de la oposición y varias entidades, después de que las que lo han gestionado durante décadas se hayan quedado fuera. Como avanzó este diario, un parón en nuevas consultas de extranjería amenaza con generar un gran atasco de solicitudes de información por parte de quienes están interesados en la regularización.

La iniciativa republicana reclama, en lo que a lengua se refiere, varios puntos en concreto: un plan del gobierno de Jaume Collboni que dé respuesta a ese aumento previsible de la demanda; un incremento de los cursos del CNL en Barcelona; un requerimiento por parte del consistorio a la Conselleria de Política Lingüística para que abra un proceso “exprés” de homologación de entidades y organizaciones que ofrecen cursos de catalán y, por último, medidas que permitan que quienes hacen cursos de catalán puedan seguir haciéndolo, sea a través del CNL o de “entidades que trabajan con personas vulnerables y/o inmigrantes”.