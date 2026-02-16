El distrito 22@ concentra casi la mitad de oficinas disponibles en Barcelona pero ganó ocupación en 2025

El techo total de oficinas en Barcelona se sitúa actualmente en 6.065.033 m², con un 12,1% de disponibilidad a finales de 2025, tras un año en que los promotores han frenado la actividad para que el mercado absorbiese algo de estoc. Lo ha hecho sobre todo el 22@ (New Business District), que aún concentra casi la mitad del techo libre en el conjunto de la urbe (346.582 m²) pero ha ganado ocupación en un año.

El ayuntamiento sondea regularmente el sector como indicador de la capacidad de la ciudad para "atraer talento e impulsar la emprendeduría", con el objetivo de generar empleo de calidad en el marco del Plan Barcelona Impulsa. El informe del segundo semestre de 2025 'Barcelona oficinas', elaborado por la Barcelona Investment Office con la colaboración de Barcelona Regional, destaca una "estabilización de la disponibilidad global de oficinas", que a principios de 2025 situaba en el 12’6%, aunque en el segundo semestre mejoró hasta el 12’1%. No obstante, no alcanza el nivel de finales de 2024 (11’8%). Este índice integra la oferta disponible en toda la ciudad de oficinas en edificios exclusivos y no exclusivos con más de 1.000 metros cuadrados.

El ámbito de las oficinas en la capital catalana tiene tres grandes focos: el 22@ aglutina 1.588.433 m² (el 26% del total), mientras que el CBD Prime concentra 1.611.026 m², y la Marina-Zona franca, 309.991 m². Pero también mucha oferta distribuida por el resto de Barcelona, que suma el 42’3%.

La teniente de alcalde de Promoción Económica, Raquel Gil, destaca “una estabilización tanto del techo existente como de la oferta de oficinas, a pesar de que en los últimos años se han incorporado más de 230.000 metros cuadrados de nuevo techo disponible". Para el consistorio, esta evolución es "un indicador claro que Barcelona mantiene su atractivo para la implantación de actividad económica", creando empleo tal y como marca el Acuerdo Barcelona por la Ocupación de Calidad (ABOQ).

Esa moderación de la disponibilidad es un buen indicador, apunta. En concreto, en términos porcentuales, el techo de oficinas decrece en un -4’6% durante el segundo semestre respecto al inicio de 2025, aunque todavía está un 2’4% por encima del nivel de finales de 2024.

Según los datos aportados, el NBD 22@ concentra ahora el 47% disponible (346.582 m²), seguido por el CBD Prime con 134.271 m², y La Marina-Zona Franca supone el 9% del techo ofertado (65.560 m²). El resto de la ciudad suma 191.092 m² desocupados.

Contratación e inversión

Las consultoras especializadas coinciden en un diagnóstico positivo. Carlos Bajo, Managing Director de Laborde Marcet, señala a este diario que el actual porcentaje de disponibilidad --otros informes lo sitúan en 10,5%-- es bueno para una ciudad con más de seis millones de metros cuadrados de oficinas. En este sentido, incide en el freno de la actividad promotora, que aunque atesore suelo para este uso aguarda en 'stand by' a que el mercado absorba la oferta en estoc, para que sea más fluido el alquiler.

El experto destaca también la mejora de los datos en el 22@, que en un año ha pasado de casi un 27% de disponibilidad a en torno al 20%. Colateralmente, aprecia que "se reducen las diferencias entre zonas" del distrito tecnológico, aunque el entorno de Torre Glòries sigue siendo el más cotizado también hay otros puntos "de calidad" con atractivo.

Además de la progresiva contratación de espacios, Bajo subraya el interés inversor en oficinas, no solo por parte de grandes fondos que han protagonizado importantes operaciones recientes, sino también por parte de privados y family office. Pronostica un buen 2026, en que la tasa de desocupación seguirá a la baja. Y aunque en el centro de la ciudad la oferta es baja, el 22@ ofrece buenas oportunidades que hay que analizar y seleccionar bien, con contratos largos.

Desde Savills, su último informe sobre la capital catalana destaca la contratación el año pasado de 323.000 m2, con 132.000 en el NBD, lo que supone haber reducido más de seis puntos su tasa de desocupación. También valoran el regreso inversor y el papel del 22@ como motor de contratación.