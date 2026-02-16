Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conducción temeraria

Detenido un hombre en Martorell por huir de un control policial con droga escondida en el coche

Circuló a gran velocidad por el municipio hasta que quedó bloqueado en una calle sin salida

Un control rutinario pilla a un conductor sin permiso al volante de un camión de 40 toneladas en Barcelona

Un operativo de los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo.

Un operativo de los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo. / Manu Mitru

ACN

ACN

Martorell
Los Mossos, con la colaboración de la Policía Local, han detenido este domingo por la noche en Martorell a un hombre de 46 años para huir de la policía en un control conduciendo temerariamente.

En el marco de un dispositivo de prevención de robos con fuerza a domicilios, los agentes observaron como un vehículo, al detectar la presencia policial giraba repentinamente y huía en sentido contrario a gran velocidad.

Durante la persecución, el conductor circuló temerariamente por varias calles de Martorell hasta que quedó bloqueado en una calle sin salida.

En el cacheo posterior, los agentes localizaron varios envoltorios de cocaína que el detenido llevaba escondidos, así como una cantidad importante de dinero en efectivo.

