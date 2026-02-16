Un control rutinario pilla a un conductor sin permiso al volante de un camión de 40 toneladas en Barcelona

Intento de huída
La Guardia Urbana de Barcelona interceptó el pasado sábado un camión de 40 toneladas que trató de esquivar un control preventivo que habían instalado en la Zona Franca para detectar conductores bajo los efectos del alcohol y las drogas.
Según el comunicado policial, el vehículo se aproximó al punto de control y, al detectar el dispositivo, su conductor intentó eludirlo dando marcha atrás. La maniobra fue observada por los agentes, que actuaron de inmediato y lograron interceptar el camión.
Una vez detenido el vehículo, los policías realizaron una inspección y comprobaron que ninguno de los dos ocupantes disponía del permiso necesario para conducir ese tipo de camión. También verificaron que la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) estaba caducada y que el camión circulaba sin las tarjetas del tacógrafo.
En un comunicado, la Guardia Urbana ha recordado que estas irregularidades constituyen infracciones muy graves en materia de transporte. Por este motivo, el vehículo fue denunciado y quedó inmovilizado.
