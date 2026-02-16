Cerco a los patinetes eléctricos en Cornellà: la Guardia Urbana incorpora un nuevo sistema de control de velocidad

La Guardia Urbana de Cornellà de Llobregat ha incorporado recientemente un sistema de detección para Vehículos de Movilidad Personal (VMP), que “permitirá controlar la velocidad de los patinetes eléctricos”. Así lo explica el Ayuntamiento de Cornellà en un comunicado en el que remarca que el uso de esta nueva tecnología “facilita la detección de vehículos modificados ilegalmente o con prestaciones superiores a las permitidas”, lo que incrementa el riesgo de accidentes y que compromete la seguridad de los peatones y del resto de usuarios del espacio público.

“Cornellà es una de las primeras ciudades de Catalunya en incorporar esta tecnología formada por un dinamómetro portátil homologado y con certificado de calibración que permite evaluar de forma precisa el comportamiento real de los VMP”, reivindica el consistorio de la localidad del Baix Llobregat.

Mediante una prueba estática controlada, los agentes pueden verificar si el patinete se ajusta a los parámetros técnicos establecidos por la legislación vigente –que fija en 25 kilómetros por hora el límite para este tipo de vehículos– o si sus características técnicas han sido modificadas para alcanzar mayor velocidad de la permitida por la ley.

Los datos obtenidos mediante este sistema “aportan rigor técnico y seguridad jurídica a las actuaciones policiales, puesto que el equipo emite un informe por cada prueba desfavorable que acredita la potencia y la velocidad del vehículo con datos objetivos”, sigue el comunicado.” El objetivo principal es garantizar una convivencia segura, prevenir conductas de riesgo y promover un uso responsable de estos vehículos”, añade.

Su vez, el consistorio recuerda que las sanciones por este tipo de incumplimiento legal pueden alcanzar los 500 euros y comportar la inmovilización inmediata del vehículo. Los agentes d ella policía cornellatense están recibiendo formación para utilizar el aparato, que se incorporará a partir de ahora al servicio diario y permitirá realizar frecuentes controles en diferentes puntos de la ciudad.

935 sanciones a patinetes durante 2025

Desde el Ayuntamiento de Cornellà defiende que ya lleva a cabo diferentes iniciativas para “garantizar un uso de VMP compatible con una ciudad más amable y cívica”. El aumento de los controles policiales forman parte de estas acciones preventivas. En este contexto, entre enero y diciembre de 2025, la policía local impuso 935 sanciones a VMP por infringir la Ordenanza Municipal de Circulación de Vehículos y Patinetes. Esta cifra supone un incremento de 169 expedientes frente a 2024.

La mayoría de las infracciones han sido por: circular por las aceras (451 multas), conducir con dos o más personas encima del patinete (183), hablar por el móvil y/o llevar auriculares mientras circulan (167 sanciones) o tener una conducción negligente (25), entre otros motivos.

A partir de ahora, el dinamómetro se integrará como refuerzo en los controles específicos que el cuerpo policial lleva a cabo, tanto desde el punto de vista preventivo como sancionador, dentro de las políticas municipales de seguridad vial y protección de las personas.