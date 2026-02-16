DiR, la mayor cadena de fitness en Barcelona, reformará sus cinco principales centros

Con un acceso que recuerda a la recepción de un hotel boutique, neones que anuncian cada uno de los espacios, lemas motivacionales y toda la maquinaria de última tecnología y los servicios que uno quiera para ponerse en forma o relajarse, el nuevo DiR Tuset supone la mejor tarjeta de presentación del proceso de modernización y reformas iniciado por la cadena líder del fitness en Barcelona. La empresa catalana, que suma 90.000 socios con una veintena de clubes propios, encadenará la reforma de sus otros cuatro mayores clubes hasta 2030.

El sector vive un momento dulce con la entrada en escena de la Generación Z, más ávida de estar en forma y de mantener una vida saludable con actividades diurnas que de salir de fiesta. Así, quienes pensaban que la pandemia había herido de muerte a los gimnasios, al dar paso al entrenamiento en casa o en los parques se equivocaban, visto que los barceloneses han vuelto masivamente a los gimnasios. Tanto a los grandes como a los pequeños y personalizados, y a los más elitistas como a los 'low cost'.

En el primer segmento, la cadena DiR no tiene rival pero se afana en ponerse al día. Hace ya casi medio siglo del nacimiento del sello, en 1979 cuando abrió sus puertas DiR Maragall, al que seguirían otros históricos, como Castillejos (1983), Gràcia (1992) y Diagonal (1998). La empresa de Ramon Canela siguió creciendo hasta la veintena de sedes propias (al margen de la sociedad que impulsa franquicias), que en la actualidad suman 87.000 m2 y 28.000 actividades dirigidas al mes, entre las presenciales, en 'streaming' y virtuales, de modo que a cualquier hora un usuario encuentre oferta.

La nueva sala de spinning se ha reubicado en DiR Tuset. / Sara Giménez / David Vilalta

No obstante, la lista de las próximas renovaciones consecutivas arrancará por el centro de Sant Cugat, uno de los más icónicos de la marca, y posteriormente le tocará a Castillejos, para acabar con Maragall y Diagonal, detalla, al tratarse de los más grandes y cuya estructura permite introducir algunos de los nuevos conceptos implantados ya en Tuset. La cadena, que prefiere no detallar cifras de inversión, suma una plantilla de 720 trabajadores, unos 70 en oficinas centrales y el resto repartidos entre los centros.

Pero el club mueve ficha en dos direcciones, al actualizar la imagen de algunos centros (como ya ha hecho con el céntrico DiR Claris o en Up&Down), y en paralelo acometer reformas profundas en otros, como han llevado a cabo en los últimos cinco meses en Tuset. El propio Canela muestra a este diario el resultado en visita guiada, que la mutación tiene su cara más visible en el nuevo acceso al centro, que ahora ha bajado a la planta baja y se sitúa tocando la calle de Aribau. La estética en madera y tonos naturales es una de las piezas para que la experiencia de acudir al 'gym' sea más "sensorial", menos fría, y haga sentir al socio "a gusto", subraya el fundador.

De hecho, la marca se distingue por su amplísima franja de edades de los socios, desde los 12 años hasta los casi centenarios. Algunos de los centros más arraigados atraen a cientos de séniors, y premian con cuota gratis a los "héroes" de más de 90 años que siguen cuidando su cuerpo. Eso sí, la franja con más presencia es sus salas es la de 25 a 35 años.

Servicios a medida

El centro renovado distingue ahora sus distintos espacios como 'boutiques', que permiten suscribirse a unos u otros según las preferencias del socio. Así, se flexibilizan las cuotas partiendo de la entrada base con acceso a 1.360 m2 de sala de fitness con toda suerte de aparatos de nueva generación y zona libre de entreno, a las que se pueden añadir otras opciones a la carta, con filtro de acceso. Una de las más novedosas es la sala de Hammer Strength (son centro oficial), idóneo para entrenar fuerza. Pero también se ha apostado fuerte por el Pilates Reformer, más la versión Glow (con pesas), destinándole toda una nueva sala con la más moderna maquinaria para entrenamiento colectivo.

Sala de Pilates reformer, en Tuset. / S. G. / D. V.

Otro espacio de acceso también con torno y suplemento mensual, es la zona Hyrox, ubicada donde antes hubo un espacio de cafetería, que han visto innecesaria en una zona donde ya abunda la hostelería. Aquí se practica con clases presenciales o grabadas en grupo en aparatos de remo, cinta, trineos de fuerza y zona de estiramiento idónea para esquiadores. Además de entreno se pueden hacer competiciones, apuntan.

En las antípodas, la parte de Spa urbano comprende una piscina climatizada y jacuzzi, pero además el centro ha incorporado pequeñas salas con sillones de masaje japonés. Entre unos y otros, mensajes motivacionales ("Discipline 24/7/365", "Stronger than yesterday"...), y grandes cuadros e imágenes que evocan a iconos de la ciudad, para que el usuario se ubique. "Ha de quedar claro que esto es Barcelona, tener una identidad", subraya Canela.

Este modelo se implantará sucesivamente en los recintos que afrontarán las transformaciones integrales en estos cinco años, adecuándose a cada uno de los espacios.

Solo Tuset imparte actualmente 27 tipos de clases, lo que da cuenta de la exigencia del usuario y el reto de tener plantillas de monitores al corriente de las últimas tendencias y entrenamientos. "Las clases dirigidas son el valor de DiR", destaca Gerard Figueras, subdirector del grupo DiR, que pone de relieve que "el smartphone se ha convertido ahora en aliado de la actividad física, porque desde las redes se transmite la presión social por sentirse bien y la cultura 'healthy'. Con la ventaja de que en los clubes "se entrena y también se socializa", añade. Como prueba, su aplicación de Singles, con numerosas actividades, suma ya 5.000 usuarios.

Una parte de la zona de aguas. / S. G. / D. V.

Por ello, otro de los pilares de la casa son las grandes convocatorias populares, como la Cursa Diagonal, que en la próxima edición aspira a alcanzar los 20.000 participantes, entre otras. O la actividad social ligada a su fundación.

"Hay que estar siempre atento a la demanda", agrega Canela, que también es vicepresidente de ADECAFF, la patronal de la actividad física y el fitness, reiterando la reivindicación de que las tarifas de los gimnasios sigan castigadas con un IVA del 21%, pese a que suponen "salud y bienestar" para la población. Y de que la población catalana se pueda descontar el tramo del IRPF que sí admiten otras comunidades.