Cabify abre su plataforma al taxi y busca seducir al sector con “la comisión más baja del mercado”

Contratar el servicio de un taxi en Barcelona también será posible a través de la plataforma Cabify a partir del lunes 23 de febrero.

La aplicación, centrada en la ciudad en las VTC, se abre ahora a incorporar entre su oferta a los taxistas, con el objetivo de disponer de más flota para prestar servicio. Cabify opera en Barcelona desde 2011 y cuenta con 1.100 VTC en el área metropolitana. Sin embargo, la compañía considera que sería necesario doblar y hasta triplicar la oferta de VTC y taxi en la ciudad para responder a la actual demanda, especialmente en horas punta y en los meses de mayor presión turística, lo que alarga los tiempos de espera de las personas que desean acceder a un vehículo.

Más oferta

Con la incorporación del taxi, la compañía admite que no aumenta el número total de vehículos disponibles, pero sí las opciones para el usuario. “Habrá más posibilidades de conseguir un servicio en menos tiempo”, destaca el director general de Cabify España, Alberto González, ya que la aplicación permitirá elegir tanto "el vehículo más cercano como el más económico".

La inclusión del taxi coincide con el proceso de aprobación de la nueva Ley de Transporte de Personas en Vehículos de hasta Nueve Plazas, que regulará el sector del taxi y las VTC, y que debe iniciar próximamente su tramitación parlamentaria. El texto inicial, a la espera de la votación de las enmiendas, limita la actividad de las VTC a servicios interurbanos fuera del Área Metropolitana de Barcelona.

La compañía ha trabajado en los últimos meses con el Institut Metropolità del Taxi (IMET) para completar los requisitos técnicos y obtener la acreditación que le permitirá ofrecer también el servicio de taxi a partir de la próxima semana. Según González, el trabajo conjunto con el IMET ha dado como resultado “un proyecto sólido, alineado con las necesidades de la ciudad y con los objetivos de ordenación del servicio”, y la incorporación del taxi se hará “de manera ordenada y compatible con el ecosistema de movilidad existente”.

La “comisión más baja”

La plataforma asegura que ya cuenta con un número significativo de taxis registrados que empezarán a operar a través de su aplicación el próximo lunes 23, si bien no indica la cifra. Para captarlos, ha establecido su comisión de intermediación para los taxistas en el 7%, la que califica “de las más bajas del mercado”, con lo que pretende situarse como una de "las alianzas más competitivas".

La intermediaria, que también ofrece bonificaciones de bienvenida a los taxistas de 100 euros, pone cifras a "las nuevas oportunidades" que abre para los profesionales del taxi para aumentar sus ingresos complementando su actividad habitual con la presencia en su aplicación. La empresa, que fue la primera en incluir al taxi en 2019 y ya lo ofrece en Alicante, La Coruña, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia, asegura que en 2025 los taxistas conectados a Cabify ingresaron más de 14 millones de euros netos, descontando la comisión de la plataforma. Según una encuesta a sus taxistas colaboradores, la mitad de ellos indicó que sus ingresos han aumentado más de un 25% desde que comenzó a usar la app.

Un taxi puede trabajar con diversas empresas de mediación a la vez. Más de la mitad del total de licencias operativas ya trabajan para plataformas como Free Now y Uber, a las que ahora se añade Cabify.

Cabify loves Barcelona

La empresa enmarca la medida dentro de la campaña Cabify loves Barcelona, con la que ha querido ampliar su base de clientes en la ciudad frente a la procedente del turismo, ofreciendo descuentos a los usuarios recurrentes que se registran indicando su domicilio o lugar de trabajo. Desde el inicio de la campaña ha sumado 9.000 usuarios a la plataforma, un 30% más respecto a los meses previos. Con ello, los casi 244.000 desplazamientos de personas locales ya representan tres de cada diez viajes en la ciudad.

A nivel general, desde finales de noviembre, la plataforma ha ampliado en 40.000 sus nuevos usuarios.