Arde la comisaría de Ciutat Vella de la Guardia Urbana de Barcelona

Un incendio ha quemado parte de la comisaría de la Guardia Urbana en Ciutat Vella, aunque ha sido sofocado rápidamente. Las llamas se originaron sobre las 16 horas en el cuadro eléctrico del equipamiento policial y afectaron parte del mobiliario urbano. La actuación de los Bomberos de Barcelona ha impedido que se produjesen daños de más gravedad en estas instalaciones, que tuvieron que ser desalojadas mientras se producía a apagar el fuego y a ventilar las habitaciones por el humo acumulado.

Fuentes policiales han explicado a este medio que se ha abierto una investigación para determinar el origen del incendio, aunque todo apunta a un sobrecalentamiento de la red eléctrica. En caso de confirmarlo se establecerían las medidas adecuadas para que no vuelva a ocurrir. El incendio ha sido aparatoso, tal y como muestran las imágenes a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, y el humo ha salido por la fachada de este edificio situado en la calle de las Tàpies, en el Raval.

Preocupación sindical

Sin embargo, desde el sindicato policial SIP-FEPOL se ha manifestado la "preocupación" por este incendio, ya que "más allá de los daños materiales vuelve a poner sobre la mesa una realidad que llevamos años denunciando: las instalaciones donde trabajan los agentes de la Guardia Urbana de Barcelona no cumplen con los estándares que exige un servicio policial moderno y seguro".

Imagen del incendio en la comisaría de Ciutat Vella de la Guardia Urbana / El Periódico

"Afortunadamente, ha habido que lamentar daños personales graves, pero este suceso evidencia una situación insostenible. Los policías municipales desarrollan su trabajo diario en edificios antiguos, con infraestructuras obsoletas y sin las condiciones adecuadas de seguridad laboral ni operativa", señala este sindicato.

Ubicación de la Unidad Territorial Guardia Urbana - Ciutat Vella

Por eso, SIP-FEPOL reclama al Ayuntamiento de Barcelona "un plan urgente de renovación de comisarías; instalaciones policiales equiparables a las de los Mossos d’Esquadra; garantías reales de seguridad para agentes y ciudadanos y inversión estructural en infraestructuras policiales, no soluciones temporales".

El sindicato también remarca que "no es aceptable que en una de las principales capitales europeas los policías locales trabajen en instalaciones que ponen en riesgo tanto a los profesionales como al servicio público que prestan" y añaden que "la seguridad empieza por proteger también a quienes la garantizan, por lo que "Barcelona no puede exigir excelencia policial mientras mantiene infraestructuras propias del pasado".