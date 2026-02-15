Un parque junto a las Tres Xemeneies del Besòs acumula altas cantidades de contaminantes tóxicos bajo tierra

El parque del Litoral de Sant Adrià de Besòs, en el frente marítimo donde se concibe la amplia operación urbanística en torno a la antigua central de las Tres Xemeneies, acumula grandes cantidades de contaminantes potencialmente tóxicos bajo el suelo. Así lo revelaron los análisis de cuatro muestras de tierra tomadas a raíz de una obra en una pequeña parte del terreno en 2023. Los resultados, desconocidos hasta ahora, confirmaron concentraciones por encima de los límites tolerados por la ley para 10 metales y distintos tipos de hidrocarburos aromáticos policíclicos, clorobencenos, policlorobifenilos totales (PCB), pesticidas clorados e hidrocarburos totales. Todas son sustancias cuyo control está regulado por entrañar peligro para las personas y el medio ambiente.

Las conclusiones del chequeo condujeron a un organismo de la Generalitat, la Agència de Residus de Catalunya (ARC), a reclamar en septiembre de 2023 al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) -responsable de mantener la zona verde- a que examinara toda la parcela, de 39.427 metros cuadrados e incluida en el registro de suelos alterados. El requerimiento instó a comprobar la extensión de la contaminación, cuantificar el riesgo para la salud y proponer un plan para limpiar el subsuelo. El estudio -pendiente desde hace casi dos años y medio- está ahora en proceso de contratarse para explorar el suelo y las aguas subterráneas del parque y un descampado colindante, usado como aparcamiento.

Los sondeos deberán “evaluar cuantitativamente los riesgos para la salud” en la explanada, señala un informe del AMB. Deberán tener en cuenta que es de uso recreativo público y “determinar si las concentraciones de contaminantes en el suelo o las aguas comportan un riesgo inaceptable”, incluida una “evaluación del riesgo cancerígeno y no cancerígeno”. El dictamen alega que la revisión “se considera prioritaria por motivos ambientales y de salud pública, ya que afecta a un espacio urbano de libre acceso y uso ciudadano”.

Un hombre juega con un perro en el parque del Litoral, en Sant Adrià de Besòs. / zowy VOETEN / EPC

Decenas de viviendas

Todo el terreno, que se asoma sobre la desembocadura del río Besòs, forma parte del sector a remodelar para construir 1.783 pisos y un complejo tecnológico alrededor de las Tres Xemeneies. El parque será parte de las zonas ajardinadas del barrio y sobre el estacionamiento se edificarán 132 viviendas de venta libre y 88 de protección oficial.

El parque es contiguo a la playa del Litoral de Sant Adrià, cerrada durante casi cuatro años. Tuvo que descontaminarse hasta unos 80 centímetros de profundidad, al emerger restos de origen industrial potencialmente cancerígenos.

Antes del parque, una fábrica de piezas para la construcción ocupó la misma parcela entre las décadas de los 40 y los 80 del siglo XX. Seis sustancias detectadas en proporciones excesivas a medio metro bajo la superficie son comunes a las que llevaron a clausurar la franja de costa.

La zona de aparcamiento adyacente al parque del Litoral, en Sant Adrià de Besòs, que también se examinará para rastrear la presencia de contaminantes. / zowy VOETEN / EPC

A diferencia de lo que ocurrió con la playa, la explanada permanece abierta y es zona de recreo para familias y menores. El AMB explica que el lugar donde aparecieron los contaminantes se precintó hasta que la capa afectada bajo el suelo se aisló. Un estudio en abril de 2023 resolvió que las tierras excavadas no suponían un residuo peligroso. “Se determinó que el riesgo sistémico y el riesgo cancerígeno eran aceptables, que el parque podía volver a funcionar con normalidad y que se mantendría así siempre que no aflorase suelo alterado”, esgrime el AMB.

Numerosas desviaciones

Cuestión aparte es verificar si los componentes presentes en el subsuelo se ciñen a los niveles genéricos de referencia, para medir si existen riesgos ambientales y para la salud. “Para esa determinación, es necesario un estudio de investigación cualitativo del suelo y una evaluación de riesgos con escenarios diversos, que es lo que se está licitando ahora”, apunta el AMB.

El parque del Litoral, en Sant Adrià de Besòs, con las Tres Xemeneies al fondo. / zowy VOETEN / EPC

Las pruebas parciales de hace tres años certificaron numerosas desviaciones del baremo. Identificaron que algunas muestras superaban los umbrales para la protección de la salud en antimonio, arsénico, cadmio, cromo hexavalente, cobre, plomo, molibdeno, selenio, talio y zinc, entre otros.

El análisis estimó un rastro desmesurado de ciertos compuestos, como los PCB, hasta 12 veces por encima de la cantidad en que dejan de ser inocuos. Además, calificó la presencia de pesticidas como elevada. Los niveles de DDT -un insecticida prohibido desde 1977- llegaron a multiplicar el tope por 85 y lo excedieron por 17 en una muestra por un isómero del lindano, proscrito desde 2008 por su toxicidad. “Los suelos alterados con niveles de referencia superiores al uso actual han aparecido en profundidad, no en superficie, y ahora se ha de velar para que no emerjan”, expresa el AMB.