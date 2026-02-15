Las fiestas de Santa Eulàlia culminan con la Cercavila conmemorativa de los 425 años de los Gegants del Pi

Las fiestas de Santa Eulàlia 2026, la tradicional fiesta mayor de invierno de Barcelona, han puesto el broche definitivo con un evento histórico para celebrar el 425 cumpleaños de los míticos Gegants del Pi, “una cercavila única” que ha reunido buena parte de los elementos festivos que en 1601 participaron en las Fiestas de Canonización de Sant Ramon de Penyafort.

También ha contado con figuras invitadas de Tarragona, Vilafranca, Reus, Lleida y Mataró, que han recorrido el Gòtic de las 17.30 a las 19 horas, lógicamente con la plaza del Pi como punto de inicio, y han finalizado en la plaza Sant Jaume, donde han recuperado muchos de los elementos de su primer año, antes de que la Banda Simfònica Roquetes - Nou Barris cierrre el programa con un concierto de gran formato.

A lo largo de los siglos, los gigantes han vivido momentos históricos y restauraciones importantes. Desde las réplicas de 1892 hasta la salvación durante la Guerra Civil y la gran restauración de 1960, las figuras originales y las copias han mantenido vivo su legado. Hoy, Elisenda y Mustafà, junto con los Gigantes pequeños del Pi, siguen siendo protagonistas de la cultura popular barcelonesa, apareciendo en las Fiestas de Santa Eulàlia, La Mercè, Sant Josep Oriol y otras celebraciones emblemáticas de la ciudad.

La conmemoración se ha sumado a los actos iniciados en enero, con la exposición “Ara balla pel camí” en el Colegio de Arquitectos de Catalunya (COAC) y el pasacalle inaugural del 23 de enero. Este domingo, los Gigantes del Pi han estado acompañados por la Mulassa de Tarragona, el Drac y los Gigantes de Vilafranca del Penedès, la Víbria de Reus, los Cavallets de Lleida, el Baile de Diables Revenedors de Barcelona y la Àliga de Mataró, convirtiendo la fiesta en un homenaje vivo a más de cuatro siglos de historia y tradición barcelonesa.