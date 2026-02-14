Así es el vestido sorpresa de la estrella del Carnaval de Barcelona que tardará un año en verse por culpa del viento

La alerta roja por el vendaval de este jueves se llevó por delante la conjunción única de Santa Eulàlia y el Carnaval de Barcelona. Un capricho del calendario hacía coincidir la fiesta mayor de invierno con el 'Arribo' que da inicio a la juerga carnavalera y la ciudad había previsto guiños cruzados entre una celebración y la otra para singularizar la edición 2026. No fue posible. La suspensión de ambos programas de actos borró la agenda lúdica del Jueves Lardero en la ciudad, a diferencia de capitales catalanas del Carnaval como Sitges, Solsona o Torelló esquivaron las restricciones con horarios vespertinos.

La anulación barcelonesa tiene un efecto curioso sobre la protagonista del 'Arribo', la reina Belluga. Ella es la ‘jefa’ del Carnaval de Barcelona desde hace tres años, cuanto Sergi Ots se hizo cargo de la dirección del evento. En 2023 la monarca se quitó de encima el rol de consorte del monarca Carnestoltes, el año pasado se mudó a Sants para desembarcar con más pompa y esta vez quería estrenar un vestido a la altura de su liderazgo. Hacía 14 años que no lo renovaba, así que razón no le falta. Pero tendrá que esperar 12 meses más: solo sale a pasear con la plebe el primer día del Carnaval, así que para ver qué sucede con su nuevo 'look' habrá que esperar al 'Arribo' 2027.

Quién hay detrás

El nuevo vestuario tiene nombre y apellidos: Marcel Bofill y Nahoko Maeshima, del estudio Maru-Shima. Esta pareja de modistos se conoció y formó profesionalmente en las giras mundiales del Cirque du Soleil. Él es de Palafrugell y ella, de Japón. Recorrieron el planeta con la compañía circense, diseñando los reconocidos vestuarios de sus espectáculos, en 2014 se establecieron en Catalunya para formar una familia e iniciar su propio proyecto empresarial.

Nahoko Maeshima y Marcel Bofill, sastres del estudio Maru-Shima de Palafrugell y autores del vestido de la reina del Carnaval de Barcelona / David Aparicio Fita / EPC

Tras un breve paso por Barcelona, fijaron su estudio en Palafrugell, de donde es originario Bofill, que además es hijo y nieto de sastres de esta localidad de la Costa Brava. Están especializados en artes escénicas y hace tres años el Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) les llamó para que se ocuparan del estilismo de los personajes del Arribo. La misión habitual de Bofill y Maeshima era ajustar las prendas de la protagonista y los Siete Embajadores del Carnaval a la temática de cada año, pero este verano el consistorio amplió el encargo: les pidió dar a la reina Belluga y su ayudante personal una imagen “más contemporánea”.

Durante cinco meses han trabajado en la conceptualización y confección del vestuario, con la originalidad como bandera. “Hemos querido huir de los tópicos estéticos del Carnaval, como las máscaras venecianas y los peinados victorianos”, explica Bofill, en conversación con este diario. Les ha inspirado la propia Barcelona, en especial sus “tonos cálidos y los colores del Mediterráneo”, en contraste con “los clichés del trencadís de Gaudí”. Ello no implica que Belluga deba renunciar a la fastuosidad, al contrario: “Hemos apostado por el patronaje y por tejidos con diferentes volúmenes y texturas, que son marcas de la casa”. También “irá muy colorida”, prometen.

El espectáculo se aprovechará

La actriz Emma Bassas, que iba a dar vida a la reina este jueves, se había probado el vestido pero no pudo hacerlo bailar en el ensayo general de la víspera del Arribo. También se suspendió, tras buscar a contrarreloj una ubicación alternativa que salvara el espectáculo. Al cancelarse el 'show', ya no hizo falta el entreno. Fue un 'bajón' en toda regla para los participantes. Sin embargo, el Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) confirma a EL PERIÓDICO que prevé aprovechar el montaje para el Carnaval del año que viene. Estaba todo listo y contratado, así que no puede desperdiciarse el esfuerzo realizado.

Y el espectáculo va de la mano de la renovación de imagen. Está ambientado en una sastrería, con 24 artistas circenses en escena, más dos cantantes y payasos. El argumento propicia que el público vea cómo la reina Belluga construye progresivamente su nuevo atuendo, sin que llegue a verse en ningún momento el anterior. Lo diseñó la artista textil Valeria Civil y ha dado muy buen resultado, a juzgar por la larga vida de la que ha gozado. Casi como si fuera un premio, su vigencia se ha llevado un año de prórroga inesperado gracias a la borrasca Nils.