Raffaele Mancini, centro UNESCO de economía azul: “La sostenibilidad es una oportunidad brutal para crear puestos de trabajo y bienestar”

Las Naciones Unidas alertan que el océano es vital para la vida y el equilibrio del planeta, pero está en peligro por contaminación, calentamiento y sobreexplotación. ¿Qué papel juega la economía azul y qué se puede hacer desde Barcelona?

La ONU pidió a la Unesco que identificara las soluciones basándose en la ciencia para aplicarlas en esta década. Por eso se habla de la “Década de los Océanos”. Dentro de este plan, Barcelona presentó su candidatura y fue elegida para acoger el primer centro colaborador de la Unesco dedicado a impulsar a nivel global una economía del océano sostenible, resiliente y equitativa.

¿Cómo lograrlo?

Contamos con una red de instituciones con proyectos sólidos para enfrentar estos retos. El Ayuntamiento, el Port de Barcelona y la Generalitat promueven este centro con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, junto con dos entidades científicas clave, como son el Institut de Ciències del Mar-CSIC y la red BlueNetCat, que integra a más de 800 científicos expertos en economía azul.

Han establecido su sede en las oficinas de la Fundación Barcelona Capital Náutica. ¿En qué trabajarán?

Nuestra candidatura ha sido elegida por la propuesta que presentamos, basada en tres pilares: generar conocimiento con la creación de un think tank global en economía azul; identificar proyectos internacionales de innovación para escalarlos a nivel mundial; y crear alianzas entre los distintos sectores.

¿En qué campos se centrarán?

En 2026, el centro enfocará sus esfuerzos en descarbonizar el sector náutico, proteger las costas frente al avance del mar y promover la pesca sostenible y la acuicultura regenerativa.

En 20 años Barcelona no tendrá playa. Suena apocalíptico pero vamos cada año sacando arena del fondo del mar.

¿Son los prioritarios?

En 20 años Barcelona no tendrá playa. Suena apocalíptico, pero cada año tenemos que sacar más arena del fondo del mar. Son temas fundamentales y contamos con las alianzas necesarias para llevarlos adelante. Barcelona lo está abordando de forma decidida, con la construcción del futuro Parque de Tecnología Marítima y el BlueTech Port, el centro de innovación del puerto, que es un referente en descarbonización. La Generalitat también está apostando fuerte y está innovando en acuicultura sostenible.

Hablamos de sostenibilidad, pero hay que subrayar que se trata de una oportunidad de crecimiento brutal en términos de creación de puestos de trabajo, inversiones y bienestar en general, también para las comunidades que estamos cerca del mar. El objetivo no es trabajar a nivel local, sino impulsar iniciativas con impacto global.

Raffaele Mancini, delante de la Fundació Barcelona Capital Nàutica (FBCN), que acoge el centro colaborador de la Década del Océano de la Unesco dedicado a la economía azul. / Ferran Nadeu

¿Qué veremos este primer año?

Desde Barcelona se lanzará el próximo mes una convocatoria internacional de proyectos de innovación. La propuesta ganadora —puede haber hasta tres o cuatro— contará con el patrocinio de la Unesco y acceso a inversores.

En noviembre celebraremos en Barcelona una conferencia global con 50 ciudades de todo el mundo para debatir cómo salvar el litoral. Interesa a todas: Venecia, Yakarta, a las pequeñas islas que son las que más sufren, Miami... Se busca cómo empezar a defender desde la gobernanza los litorales ante la erosión de las playas, la desalinización de los acuíferos...

La tecnología o el dinero no aseguran una economía sostenible.

¿Cuesta mucho actuar?

En el océano comparten espacio muchas actividades económicas, lo que provoca conflictos. La tecnología o el dinero no aseguran una economía sostenible. Hace falta una gobernanza clara que defina responsabilidades, priorice acciones y decida cómo y dónde se invierten los recursos.

¿Cómo vehicularlo adecuadamente?

Este año, junto a la Cambra de Comerç de Barcelona, queremos crear una herramienta financiera para que pymes y startups puedan llevar sus ideas del laboratorio al mercado. Las personas emprendedoras encuentran cierto apoyo en la fase inicial de incubación, pero en etapas más avanzadas, ante una gran falta de financiación estructurada, dependen muchas veces de la buena voluntad de un business angel. Nuestro objetivo es reunir a los 12 principales inversores internacionales en economía azul para construir un sistema que cubra toda la cadena de innovación y permita transformar las ideas en negocios reales.

En estos cinco años queremos ser la referencia mundial.

Se ha requerido un perfil con capacidad de influencia. ¿Qué lo trajo de Italia a liderar este proyecto?

Llevo 25 años trabajando en economía azul. Empecé en WWF con la gestión de zonas costeras, deltas y humedales y ya vine a la ciudad como experto en economía azul para la Unión por el Mediterráneo, con sede aquí. Luego regresé a Italia como consultor para el Plan de Acción para el Mediterráneo de las Naciones Unidas. Me quedé allí coordinando el equipo del Ministerio de Medio Ambiente en la aplicación del Plan Nacional de Resiliencia y Recuperación de la Unión Europea.

El centro y su labor cuentan con un mandato de cinco años. ¿Es suficiente?

En estos cinco años queremos ser la referencia mundial. Después el trabajo debe continuar.